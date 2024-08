Sprint - Bagnaia en solitaire, les frères Márquez au sol

Après la vitesse effrénée affichée en qualifications, en fin de matinée, par Jorge Martín (poleman et leader du championnat pour trois points) et Pecco Bagnaia (champion en titre et vainqueur sur cette piste l'an dernier), le sprint de 14 tours du Grand Prix d'Autriche s'annonce intense, avec un Marc Márquez partant cette fois lui aussi depuis la première ligne de la grille de départ !

De l'action entre les leaders dans les deux premiers tours !

Les feux s'éteignent par 30°C dans l'air et 38°C en piste, sonnant la charge du plateau MotoGP. Après un départ propre, c'est Pecco Bagnaia qui s'empare des commandes au premier virage, devant Martin et Márquez, tandis qu'Alex Márquez chute à l'arrière dans le virage 2 et que Bastianini, quatrième, commet une erreur au freinage et perd cinq positions. Martín n'attend pas pour porter une attaque sur Bagnaia et reprendre les commandes du Sprint au troisième virage.

La fin du premier tour est intense, avec un Bagnaia déterminé à repasser en tête. Bien placé dans l'échappement de l'Espagnol, il profite d'un freinage manqué de celui-ci dans la chicane du virage 2 pour reprendre la tête au deuxième passage. Martín est obligé de passer par l'échappatoire. Juste derrière le duo, Márquez observe attentivement.

Un peu de calme !

Au troisième tour, le trio Bagnaia-Martín-Márquez évolue dans la même seconde, devant Aleix Espargaró, pas encore totalement décroché. Martín est sous investigation des commissaires pour son passage hors-piste : a-t-il bien perdu une seconde pleine en reprenant la piste ? La valse de dépassements des deux premières boucles a pris fin.

Bastianini, qui s'est rendu la course difficile avec son freinage manqué au premier virage, a repris deux positions et évolue 7e, derrière Miller et Morbidelli.

Pénalité pour Martín !

Au sixième des quatorze tours, la sanction tombe sur Martín : une pénalité de long-lap est imposée à l'Espagnol. Il devra aborder la section allongée du virage 1 dans un délai de trois tours. Installé sur une seconde pleine d'avance sur Márquez, le pilote Pramac ne parvient pas à conserver sa seconde position au moment de s'acquitter de sa pénalité dans le 8e tour : Márquez est passé ; Espargaró est une demi-seconde derrière. Surtout, l'occasion de demeurer une réelle menace pour la victoire face à Bagnaia est perdue : l'Italien est désormais un leader serein, avec 1"7 d'avance sur la Ducati GP23 de Márquez.

Dernier tiers de course tranquille pour Bagnaia

Bagnaia n'a plus qu'à aligner les tours avec application jusqu'à l'arrivée : sans doute le pilote Ducati n'espérait-il pas cinq derniers tours si tranquilles, avec plusieurs secondes d'avance.

D'autant plus tranquille que Márquez chutait au second virage dans le dixième tour, depuis la seconde position ! Une troisième chute en quatre sprints pour l'Espagnol, synonyme de fin de course et de chance pour Martín, pour qui ces deux points offerts permettront de boucler la course avec le même score au championnat du monde des pilotes que Bagnaia, avec qui il est désormais à égalité parfaite avant la course de dimanche.

Pour Márquez, qui totalise trois chutes ce week-end en Autriche, le retard passe de 62 à 71 points après cette déconvenue.

GP d'Autriche - Sprint MotoGP