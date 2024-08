Sprint - Bastianini vainqueur, Bagnaia chute et fait un cadeau à Martín

Le choix des pneus à adopter pour cette course du samedi, sous un ciel couvert et par 37°C en piste, demeure difficile pour les pilotes jusque dans les ultimes instants précédant le départ, sur la grille.

Avec un très bon rythme affiché depuis les séances d'essais, Aprilia peut espérer une conversion de la pole position d'Aleix Espargaró en victoire en sprint. L'Espagnol a fait le choix d'une allocation pneumatique hard à l'avant et soft à l'arrière, tout comme Marc Márquez, septième sur la grille. Le duo Ducati factory composé du leader du championnat, Pecco Bagnaia et de son équipier Enea Bastianini, partant depuis la première ligne, a porté le sien sur le pneu medium à l'avant.

Le départ de Jorge Martín (medium/soft) est excellent : le pilote Pramac se porte aux commandes pour le holeshot en seulement trois virages, devant Espargaró, Bastianini et Bagnaia, tandis que Morbidelli entraîne Bezzecchi dans sa chute au premier virage et semble secoué en regagnant les abords de la piste.

Sixième, au terme du premier tour, Pedro Acosta réalise une belle première boucle depuis le neuvième rang. Un contact entre l'Espagnol et Brad Binder, pour la cinquième place, laisse des débris de carbone en piste, ce qui profite à Marc Márquez, auteur d'un départ moyen depuis la P7 mais finalement passé P5 après deux tours.

En tête, Martín ne parvient pas à creuser un écart supérieur à deux dixièmes de seconde alors que débute le quatrième des dix tours de course. Bagnaia, logé derrière l'Aprilia d'Espargaró, compte déjà un retard de plus d'une seconde sur la tête. Avec la Ducati #01 au quatrième rang, l'Espagnol revient virtuellement à quatre points de son rival au championnat, qui en comptait dix d'avance au départ, et se trouve donc dans une position confortable...

Bagnaia à terre, Bastianini offensif !

Celle-ci devient d'autant plus confortable qu'au cinquième tour, Pecco Bagnaia commet l'irréparable ! Une chute au virage 4 met un terme au sprint du leader du championnat du monde ! Voici donc Martín avec la possibilité de scorer 12 points et de reprendre les commandes du classement général avant la course principale de dimanche.

Déterminé à ne pas laisser un tel scénario se produire et à remporter la première course sprint de sa carrière, Enea Bastianini représente l'adversité la plus directe à Martín, à qui aucune indication n'est donnée sur la chute de Bagnaia sur son tableau de bord.

Bastianini tente une première manœuvre de dépassement dans le virage 9 du sixième tour pour s'emparer des commandes de la course, avant de lancer un assaut victorieux dans Stowe et de se placer en première position.

Bastianini autoritaire, Márquez encore au sol

Le trio de tête, nettement détaché, est composé de Bastianini, Martín et Espargaró à quatre tours de l'arrivée. Bastianini fait ce qu'il faut pour se ménager une avance le mettant à l'abri de Martín, avec quatre dixièmes d'avance. Márquez, trois secondes derrière ces hommes, chute au virage 16, à deux tours de l'arrivée. Sa quatrième position revient à Binder, suivi d'Acosta.

Rien ne peut menacer Bastianini à l'abord du dernier passage. L'Italien signe un succès autoritaire avec près d'une seconde d'avance, son premier le samedi. Un succès laissant toutefois Martín très satisfait de son opération mathématique du jour, lui permettant de revenir à un petit point de Bagnaia, grand perdant de la journée.

Fabio Quartararo franchit la ligne d'arrivée au 11e rang, tandis que Johann Zarco boucle le sprint en 14e position, premier pilote Honda.

GP de Grande-Bretagne MotoGP - Course sprint