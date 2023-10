Sprint - Irrésistible, Jorge Martín passe leader du championnat !

Avec uniquement Álex Márquez absent de la grille après avoir tenté de rouler avec plusieurs côtes cassées en EL1, vendredi, le plateau s’affiche quasiment au complet pour la course sprint sur le tracé de Mandalika (Indonésie).

Notable poleman alors qu’il se remet d’une fracture de la clavicule gauche, Luca Marini se présente devant le duo Aprilia Maverick Viñales et Aleix Espargaró sur la première ligne de départ, loin devant les protagonistes pour le titre que sont Jorge Martín (6e), un Marco Bezzecchi lui aussi convalescent (9e) et le leader Pecco Bagnaia (13e), toujours en quête de sensations depuis le début du week-end et contraint à une course d’attaque après sa plus mauvaise qualification depuis le GP du Portugal 2022.

Viñales se distingue au départ

C’est par 32°C qu’est donné le départ de la course. Un départ excellent pour Marini, qui conserve les commandes au premier virage, avant de devoir céder à une attaque de Viñales à la sortie. L’autre Aprilia d’Espargaró, en revanche, concède trois positions et voit même Marc Márquez le dépasser quelques instants avant que l’Espagnol ne chute dans le troisième secteur.

Après un tour, Viñales a déjà creusé un confortable écart de près d’une demi-seconde, tandis que Martín s’impose sur Quartararo au premier virage pour le gain de la troisième position.

Le deuxième tour voit Brad Binder, sur sa trajectoire, se faire embarquer par la chute d’Aleix Espargaró depuis la partie poussiéreuse de la piste dans le quatrième secteur : les deux pilotes finissent à terre et permettent à Pecco Bagnaia de gagner deux positions et d'entrer dans les points.

Devant, Viñales poursuit sa démonstration et fait passer son avance à près d’une seconde pleine sur Marini au terme du troisième tour. L’Italien doit maintenant penser à Martín, calé dans ses échappement et auteur du meilleur tour en course. L’Espagnol n’a besoin que d’une tentative pour s’imposer sur le pilote VR46 et se lancer à l’assaut des commandes de la course : le voici leader virtuel du championnat du monde ! Quatrième, Fabio Quartararo n’est plus au contact des deux Ducati et doit surveiller un Bezzecchi plus rapide derrière lui.

La bataille à distance entre Martín et Bagnaia est en cours. L’Espagnol réduit son retard de trois dixièmes sur Viñales tandis que le pilote Ducati factory, qui a pris le dessus sur la KTM de Miller et pointe huitième, agresse les échappements de son équipier Enea Bastianini.

Podium 100% Ducati

La mi-course annonce le début des difficultés pour Viñales, aux commandes de la course : trois Ducati reviennent en trombe derrière lui. Après le huitième tour, Martín ne se trouve plus qu’à deux dixièmes avec encore six tours à parcourir ! Martín lance l’attaque à cinq boucles de l’arrivée et s’empare des commandes : son leadership le place virtuellement sept points devant Bagnaia au championnat.

Les soucis ne sont pas finis pour Viñales, désormais plusieurs dixièmes plus lent que Marini et Bezzecchi, qui flairent l’occasion d’un podium 100% Ducati. Marini avale l’Aprilia un tour après Martín, et le pilote VR46 est loin d’avoir abandonné l’idée de la victoire. À trois tours de l’arrivée, l’Italien reprend deux dixièmes à Martín qui dispose d’une demi-seconde de marge, mais l’avant-dernier tour de l'Espagnol annonce la couleur : il est bel et bien sous contrôle et enfonce le clou.

Viñales est contraint de lâcher le podium au profit de Bezzecchi dans l’ultime boucle après une résistance de tous les instants. Derrière, Bastianini, septième, ne lâche rien à son équipier Bagnaia et ne cède pas sa position et le point associé, si important au championnat.

Le ton du reste du week-end, avant le Grand Prix, est donné : Jorge Martín, quadruple vainqueur de la course sprint consécutivement, est désormais leader du championnat du monde MotoGP 2023 !

GP d'Indonésie MotoGP - Course sprint