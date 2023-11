Sprint - Jorge Martín se frotte à Pecco Bagnaia avec autorité

Poleman pour la seconde fois de la saison, Luca Marini prend notablement le départ de la course nocturne de Losail (Qatar) placé devant le duo Gresini Ducati composé de Fabio Di Giannantonio et Alex Márquez sur la grille. Une première ligne de pilotes Ducati disposant de la machine millésime 2022, qui devance les deux candidats au titres Pecco Bagnaia et Jorge Martín sur une seconde ligne complétée par Johann Zarco.

Séparés de 14 points au championnat du monde des pilotes avant l’extinction des feux, Bagnaia et Martín se doivent d’être à la fois incisifs et précautionneux à l’abord des premiers mètres des onze tours au menu de cette course sprint.

Les candidats au titre se frottent à deux reprises

Épaule contre épaule au premier freinage, les deux candidats au titre se retrouvent immédiatement troisième et quatrième, à l’avantage de Martín, derrière Marini, auteur d’un excellent départ, et Alex Márquez. Une chute collective impliquant plusieurs pilotes a lieu dans le secteur 2 : Enea Bastianini, Aleix Espargaró et Miguel Oliveira finissent à terre.

Devant, Bagnaia s’impose à la troisième place tandis que Martín recule derrière Marc Márquez et se retrouve cinquième, contraint à l’attaque sur l’Espagnol au freinage du premier virage à l’abord du second tour.

Agressif, Martin n’en reste pas là et ne laisse aucune chance à Bagnaia à la fin de ce même deuxième tour : le pilote Pramac montre à son rival qu’il est prêt à aller au contact. Une manœuvre qui permet à Di Giannantonio de passer lui aussi le pilote Ducati factory, faisant reculer celui-ci à la cinquième place.

Les GP22 aux commandes… pour combien de temps ?

Au quatrième tour, Luca Marini et Alex Márquez donnent le rythme devant avec leur Ducati spécification 2022, mais Martín recolle, suivi de près par Di Giannantonio. Ce groupe de quatre devance d’une demi-seconde Bagnaia, qui emmène lui-même la KTM de Binder. Agressif en début de course, Marc Márquez a rétrogradé à la neuvième place, derrière Viñales et Zarco.

C’est au cinquième tour qu’Álex Márquez tente une manœuvre pour prendre les commandes des mains de Marini, sans succès. Il n’en faut pas plus pour permettre à Martín de s’emparer de la seconde position et se lancer à son tour à l’assaut de la tête de la course : ce sera mission accomplie au terme d’un dépassement dans le sixième passage.

Martín prend le leadership

Passé en tête au sixième des onze tours après une remontée déterminée et méthodique, Martín pousse aux commandes et débute la septième boucle avec une demi-seconde d’avance sur Di Giannantonio. Bagnaia, cinquième, n’a d’autre choix que de prendre des risques lui aussi : son avance au championnat fondrait à sept points dans ces positions à l’arrivée. L’Italien doit tout d’abord se défaire de la Gresini d’Alex Márquez, mais c’est surtout de derrière que pourraient venir les problèmes : Viñales n’est en effet qu’à un souffle.

Tandis que Martín ne parvient pas à accroitre son avance sur Di Giannantonio mais reste aux commandes, Bagnaia voit Alex Márquez se détacher de plus en plus et doit surtout penser à sauver sa cinquième position dans les trois dernières boucles. Dans le peloton, Zarco, Marc Márquez et Quartararo ferraillent pour les derniers points en jeu. Di Giannantonio n’a pas dit son dernier mot pour la victoire dans les derniers kilomètres : l’Italien maintient Martín sous grande pression à l’abord du dernier tour, logé deux dixièmes derrière le leader. La tête froide, Martín achève à la perfection le travail et croise la ligne d’arrivée en vainqueur, reprenant sept précieux points au championnat à Bagnaia.

GP du Qatar MotoGP - Course sprint