Sprint - Jorge Martín convertit sa pole position en victoire

C’est par un beau mercure affichant 30°C dans l’air et 43°C en piste qu’est donné le départ de la course sprint du Grand Prix d’Allemagne MotoGP, avec Jorge Martín en pole position devant les deux Aprilia satellites de l’équipe Trackhouse menées par Miguel Oliveira et Raúl Fernández, et une seconde ligne 100% Ducati composée de la machine factory de son plus grand rival pour le titre, Pecco Bagnaia, ainsi que de la Gresini d’Álex Márquez et de la Pramac de Franco Morbidelli.

Et c’est bien de Bagnaia que va venir immédiatement l’attaque pour les commandes du Grand Prix, l’Italien sécurisant le holeshot et abordant les premiers virages du Grand Prix en tête devant Oliveira et Martin.

Victime d’une lourde chute dans le virage 10 lors de la Q2, Maverick Viñales, l’un des hommes en forme de ce week-end, n’est pas à oublier. Depuis sa septième place de la grille peu représentative du rythme impressionnant qu’il affichait avant celle-ci lors de chaque séance, l’Espagnol reste dangereux et se porte immédiatement à la cinquième position.

Treizième sur la grille après avoir été retenu en Q1, notamment à cause d’une gêne occasionnée par Stefan Bradl, Marc Márquez entreprend son travail de remontée, déterminé à limiter les dégâts mathématiques au championnat et gagne lui-même trois positions au départ.

Bagnaia vs Martin… pendant huit virages

Se débarrassant d’Oliveira après quelques centaines de mètres, Martín veut immédiatement montrer à Bagnaia qu’il a la réponse et que le duel aura bien lieu roues contre roues. Sa première tentative de dépassement sur son dauphin au championnat, dans le premier virage du deuxième passage, ne sera pas la bonne.

C’est en revanche dans la huitième courbe qu’une manœuvre agressive sur l’Italien lui rapportera les commandes du GP, permettant dans la foulée à Oliveira de dépasser le champion en titre. Derrière, Viñales reprend la quatrième place à Fernández avant de voir Bastianini lui chiper la position.

Le cinquième des 15 tours voit Martín mener Oliveira, Bagnaia, Bastianini, Viñales et Morbidelli. Huitième, Márquez talonne l’Aprilia de Fernández, qu’il finit par dépasser à l’abord du sixième passage.

Martín en locomotive

La petite marge de quelques dixièmes que se donne Martín en tête du quatuor de tête suffit, tandis que Bastianini devient une menace pour son équipier bloqué derrière Oliveira. Comme souvent, le rythme de Viñales s’effondre : le voici passé par Morbidelli, lui-même distancé de plus de deux secondes par le groupe de tête. Le pilote Aprilia passe sous la menace d’un Márquez à deux doigts d’une troisième chute du week-end dans le dixième passage, genou contre le sol !

Alors que la course attaque les cinq dernières boucles, Bagnaia est revenu dans l’échappement d’Oliveira, qui évolue à 0"8 du leader. À ce rythme, la partie semble gagnée pour Martín, qui ne se contente pas de tenir le rythme mais d'augmenter l’écart à coup de petits dixièmes de secondes.

Bastianini n’a pas dit son dernier mot pour la médaille de bronze. L’Italien est calé dans le sillage de Bagnaia alors que le duo rouge aborde l’avant-dernier tour mais ne tente rien de fou sur son leader.

À l’attaque jusque dans les derniers instants pour tenter de prendre sa sixième position à Viñales, Marc Márquez sauve les quatre points qui y sont liés dans un dépassement au dernier virage et une photo-finish à son avantage !

Course sans sel pour Fabio Quartararo, arrivé treizième au guidon de la Yamaha d'usine, tandis que Johann Zarco, 17e, termine deux rang sous le premier classé des pilotes Honda, Luca Marini. Déception également pour Pedro Acosta, dont une énième largesse en courbe ce week-end a couté au rookie espagnol toute chance de sauver quelques points, alors qu'il se trouvait à la porte de ceux-ci avant son erreur à cinq tours de l'arrivée.

