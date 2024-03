Sprint - Le roi du sprint, c'est toujours Jorge Martín !

Vainqueur de neuf des 19 courses sprint en 2023, Jorge Martín semble avoir conservé son avantage dans cet exercice puisqu'il a passé l'intégralité de l'épreuve en tête au Qatar, pour s'imposer devant Brad Binder et Aleix Espargaró. Pecco Bagnaia a dû se contenter de la quatrième place devant Marc Márquez, qui a vite pris ses marques sur la Ducati.

La nuit est tombée sur le circuit de Losail avant cette première course sprint de l'année, ce qui a fait dégringoler la température à 27°C sur l'asphalte avant le départ. Presque tous les pilotes ont opté pour deux pneus medium, Jack Miller préférant un tendre à l'avant et Takaaki Nakagami deux tendres.

Martín était en pole pour cette épreuve de 11 petits tours et il a conservé la tête au départ devant Binder, une nouvelle fois auteur d'un excellent envol depuis la deuxième ligne. Enea Bastianini a viré en troisième position au premier freinage, devant Espargaró, Pecco Bagnaia et Jack Miller. Il n'a fallu que quelques virages à Espargaró pour repasser devant Bastianini et ce dernier a également été doublé par Bagnaia dans le premier tour.

Après s'être battu avec Fabio Di Giannantonio dans le premier tour, Marc Márquez a pris l'avantage sur le pilote VR46, puis sur Miller, au prix d'une manœuvre agressive. Il était alors sixième, et Miller a de son côté vite dégringolé dans la hiérarchie. Les Français étaient hors du top 10, avec Johann Zarco 13e devant Fabio Quartararo.

De petits écarts ont commencé à se creuser entre les six premiers. Martín emmenait Binder, Espargaró, Bagnaia, Bastianini et Marc Márquez. Leur premier poursuivant, Di Giannantonio, est lourdement tombé au milieu de la piste au virage 10, dans le troisième tour de la course. Le vainqueur d'épreuve principale en 2023 a eu du des difficultés à se relever.

Après avoir été attaqué par Bastianini, qui n'a pas pu prendre l'avantage, Bagnaia a chipé la troisième place à Espargaró. Auteur du meilleur temps de la course au troisième tour, Marc Márquez a continué sa marche en avant en doublant Bastianini, qui a ouvert sa trajectoire au dernier virage, puis Espargaró, dans la première courbe, après le cap de la mi-course. Le pilote Aprilia a repris l'avantage dans le tour suivant, profitant d'une petite erreur du pilote Gresini.

Dans les dernières boucles, Binder a commencé à perdre le contact avec Martín et, derrière eux, Espargaró a tenté un dépassement sur Bagnaia, en vain à cet instant. Une seconde attaque a permis au Catalan de récupérer la troisième position, juste avant l'entame du dernier tour, et il a vite réussi à se détacher.

Le classement n'a plus évolué en tête et Martín s'est imposé devant Binder et Espargaró. Bagnaia n'aura pas de médaille pour cette première course de l'année, que le double Champion du monde MotoGP a conclue en quatrième position devant Marc Márquez, déjà dans le rythme avec la Ducati. Bastianini a pris la sixième place devant Álex Márquez et Pedro Acosta, dans les points dès ses débuts en catégorie reine. Maverick Viñales a pris le dernier point, devant Jack Miller.

Encore en difficulté avec la Ducati version 2023, Marco Bezzecchi n'a pris que la 11e place, devant Quartararo, meilleur représentant des marques japonaises. Zarco l'a longtemps devancé mais a perdu des places en fin d'épreuve pour se classer au 16e rang, derrière Joan Mir.

GP du Qatar MotoGP - Course sprint