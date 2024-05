Sprint - Martín tout en contrôle, zéro pointé pour Bagnaia

Un duel entre Jorge Martín et Pecco Bagnaia était attendu mais il a très vite tourné en faveur de l'Espagnol, le double champion du MotoGP ayant vécu une course à oublier.

Le soleil, présent depuis les premiers essais, était encore au rendez-vous pour cette première course du week-end, disputée devant un public présent en masse. Tous les pilotes ont opté pour le pneu tendre à l'arrière et dur à l'avant, sauf Jack Miller, qui a préféré le tendre.

Martín était en pole devant Bagnaia mais ce dernier a pris un très mauvais envol, avec une moto qui a beaucoup cabré, tandis que le poleman a facilement conservé la tête, devant Marco Bezzecchi et Aleix Espargaró. Parti en première ligne, Maverick Viñales s'est retrouvé quatrième devant Marc Márquez, agressif pour doubler Fabio Di Giannantonio à la Chapelle. Le pilote Gresini était déjà cinquième après son départ en 13e position.

Jack Miller a aussi dépassé Di Giannantonio, qui s'est retrouvé septième devant Fabio Quartararo, Enea Bastianini et Pedro Acosta. Pecco Bagnaia n'était que 15e en début d'épreuve, derrière Brad Binder, parti dernier. Johann Zarco était de son côté 13e.

Márquez a continué sa remontée en doublant Viñales dès la fin du premier tour, au cours duquel il a gagné un total de neuf places. Les trois leaders ont créé de petits écarts, mais Espargaró a vite reçu un double long-lap pour avoir volé le départ.

Les malheurs de Bagnaia ont continué au troisième tour avec un passage hors de la piste, après une chaleur sur sa Ducati. Il est finalement revenu à son garage pour abandonner. Joan Mir est de son côté tombé au Garage Vert mais a pu repartir, pour finalement lui aussi rentré au stand. Álex Rins s'est ajouté à la liste des pilotes à terre peu après, au même endroit que Mir.

Bezzecchi à la faute

Un temps distancé à sept dixièmes de Martín, Bezzecchi s'est rapproché à une demi-seconde, avant de voir l'écart grandir à nouveau. À mi-course, Márquez était à près de deux secondes des deux leaders. Petit à petit, Bezzecchi a vu Martín s'envoler et Márquez se rapprocher, laissant présager un duel pour la deuxième place... jusqu'à la chute de l'Italien dans le 10e tour, au Chemin aux Bœufs.

Le podium était alors gelé, avec Martín devant Márquez et Viñales, qui ont réalisé un triplé espagnol. Le pilote Pramac profite de son succès pour conforter sa position en tête du championnat.

Enea Bastianini a pris la quatrième place, après avoir multiplié les dépassements dans la première partie de la course, puis a profité de la pénalité d'Espargaro, finalement cinquième et de la chute de Bezzecchi. Acosta a aussi assuré le spectacle avec une remontée jusqu'en sixième place, et une chute évitée de justesse entre les deux derniers virages en fin de course. Di Giannantonio s'est classé au septième rang devant Miller, qui a perdu plusieurs places et a devancé Raúl Fernández.

Fabio Quartararo n'a pas pu rester dans les points et a dû se contenter de la dixième place, tandis que Johann Zarco est passé sous le drapeau à damier, agité par le perchiste Renaud Lavillenie, en 13e position. Brad Binder a dû se contenter de la 15e place.

La grille de départ sera identique pour la course principale, disputée dimanche à 14h00.

GP de France - Sprint MotoGP