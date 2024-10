Déjà impressionnant en qualifications, Jorge Martín a dominé la course sprint à Phillip Island. Marc Márquez est peut-être passé à côté d'un duel à cause d'un premier virage manqué, alors que Maverick Viñales et Marco Bezzecchi ont été violemment projetés à terre après un accrochage.

Martín était en pole devant Márquez et Viñales, tandis que Pecco Bagnaia devait se contenter d'une cinquième place, en deuxième ligne, entre Bezzecchi et Raúl Fernández. Les Français étaient distancés sur la grille de départ, avec Johann Zarco 14e, cinq positions devant Fabio Quartararo. Entre eux, on retrouvait Pedro Acosta, 15e et jamais si mal placé en qualifications en MotoGP.

Malgré quelques gouttes de pluie, la piste était sèche et les pilotes ont majoritairement opté pour le pneu tendre à l'arrière. Seuls Marco Bezzecchi, Zarco et Lorenzo Savadori, remplaçant d'un Miguel Oliveira encore blessé, on préféré le medium, peu utilisé ce week-end, en transformant ce sprint en séance d'essais pour la course. À l'avant, le dur a été privilégié. Seuls Álex Rins et Joan Mir ont opté pour le medium.

Martín et Márquez ont pris un bon envol, tandis que comme à son habitude, Viñales a perdu des positions. Au premier virage, Márquez a ouvert sa trajectoire et a dégringolé dans le classement.Viñales a p gagner des places, avant de perdre à nouveau deux positions quelques virages plus loin, au profit de Bagnaia et Brad Binder, avant d'être avalé par Enea Bastianini.

Après le premier tour, Martín était ainsi leader devant Bezzecchi et Bagnaia. Binder était quatrième devant Bastianini, Viñales et Franco Morbidelli, même si ce dernier a vite été doublé par Marc Márquez. Zarco a conclu le premier tour en 12e position, mais il a tiré tout droit au premier virage dans la boucle suivante, alors que Quartararo était 18e.

Márquez a continué sa remontée en se débarrassant de Viñales dès le deuxième tour, puis Bastianini et Binder au troisième. Gêné, le pilote KTM a aussi dû laisser passer Bastianini. Alors que le pilote Gresini semblait le plus à même d'inquiéter Martín, ce dernier a facilement creusé l'écart sur Bezzecchi, relégué à près de neuf dixièmes et qui ralentissait Bagnaia, de son côté fort d'une avance de huit dixièmes sur Márquez, pénalisé par ses luttes des premiers tours.

À l'entame du quatrième tour, Bagnaia a pu doubler Bezzecchi, mais Martín avait déjà une seconde d'avance. L'écart a continué à grandir tandis que derrière, Márquez a fondu sur Bezzecchi et l'a dépassé peu avant le cap de la mi-course. Un cap que Zarco n'a pas atteint, en raison d'une chute au virage 9. Álex Márquez est lui aussi tombé, alors qu'il était sorti du top 10.

Au septième des 13 tours au programme, l'avantage de Martín dépassait les deux secondes et Bagnaia voyait Márquez klaxonner derrière lui, sans parvenir à trouver l'ouverture. L'Espagnol y est parvenu dans le tour suivant, mais il était alors à trois secondes d'un Martín impérial. Derrière eux, Bezzecchi n'était plus que cinquième, après avoir été doublé par Bastianini... qui ne s'est pas privé de doubler Bagnaia, peu en verve ce samedi.

Jack Miller et Pedro Acosta, envoyé en highside, ont ajouté leurs noms à la liste des pilotes à terre, dans une course où les positions commençaient à se stabiliser à l'avant. Márquez a creusé l'écart sur Bastianini mais ne pouvait plus revenir sur Martín. Le principal enjeu était désormais la cinquième place. Viñales a tenté un dépassement sur Bezzecchi, qui a pu reprendre l'avantage.

Dans l'avant dernier tour, le pilote Aprilia a doublé Bezzecchi dans la ligne droite principale. La moto de Bezzecchi a été déséquilibrée au freinage et il a violemment percuté celle de Viñales. Les deux hommes ont été violemment projetés à terre. Viñales s'est immédiatement relevé et Bezzecchi, resté conscient, a beaucoup tourné dans les graviers et a dû être évacué sur civière, avant de regagner le paddock sur un scooter. Les deux hommes vont être examinés et l'incident sera analysé par les commissaires de course. Peu après, Binder est tombé à son tour, alors qu'il tentait de reprendre la sixième place à Morbidelli.

À l'avant, Martín n'était pas menacé. Le pilote Pramac s'est imposé devant Márquez et Bastianini, tandis que Bagnaia a dû se contenter de la quatrième place, devant Fabio Di Giannantonio (sous enquête pour une pression de pneu trop basse), Morbidelli, Raúl Fernández, Aleix Espargaró et Augusto Fernández, qui ont profité des chutes. Luca Marini a complété le top 10 mais n'a pas pris le moindre point. Quartararo s'est classé en 11e position.

GP d'Australie MotoGP - Course sprint