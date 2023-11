Sprint - Martín s'impose et prolonge le duel avec Bagnaia

Jorge Martín a réalisé la course sprint dont il avait besoin pour conserver une chance de titre à Valence, en s'imposant pendant que Pecco Bagnaia vivait une épreuve plus difficile, à distance du groupe de tête.

Maverick Viñales était en pole devant Bagnaia, en capacité de décrocher le titre dès cette épreuve puisque Martín n'était que sixième sur la grille de départ et qu'un résultat identique à l'arrivée était synonyme de sacre pour l'Italien. Les deux prétendants à la couronne ont fait un choix de pneus différent pour cette épreuve : ils ont opté pour le medium à l'avant, alors que la plupart de leurs rivaux avaient le dur, tandis qu'à l'arrière, Bagnaia a choisi le medium et Martín le tendre.

Bagnaia a fait le holeshot mais il n'a passé que quelques instants en tête puisque Viñales a repris l'avantage au deuxième freinage. Martín a pris un bon envol qui lui a permis de remonter au troisième rang devant Brad Binder, Marc Márquez, Marco Bezzecchi et Johann Zarco, qui a perdu plusieurs positions dans les premiers virage, alors qu'il était en première ligne pour la première fois depuis Motegi 2022. Fabio Quartararo était huitième, à la faveur d'un bon envol depuis la 15e place.

Avant la fin du premier tour, Martín a attaqué Bagnaia et les deux hommes ont perdu du temps, permettant à Binder et Márquez de les dépasser. Martín a conclu cette première boucle au quatrième rang, devant son rival, qui n'allait plus lutter pour les premières places, en perdant vite le contact. Derrière eux, Zarco a encore perdu des positions, alors que Quartararo a doublé Bezzecchi.

Martín a continué sa course d'attaque en reprenant l'avantage sur Márquez. Après les quatre premiers tours, les deux Espagnols étaient au contact de Binder mais Viñales avait déjà une avance de six dixièmes.

Bagnaia était quand à lui à une seconde de Márquez et devait surveiller des pilotes agressifs derrière lui : Bezzecchi a doublé Quartararo mais le Français a pu répliquer quelques virages plus loin. Au cinquième tour, Quartararo a tenté de doubler Bagnaia au virage 6... mais a chuté et a frôlé la moto du pilote Ducati.

À mi-course, Viñales a vu ses trois poursuivants revenir à son contact. Binder a tenté un dépassement mais Viñales est repassé en tête dans la courbe suivante. Binder a finalement pris le pouvoir un tour plus tard. En difficulté, le pilote Aprilia a vu Martín puis Márquez le doubler pendant le huitième tour.

La course était alors dominée par trois pilotes avec le pneu tendre à l'arrière : Binder menait juste devant Martín, avec Márquez légèrement distancé. Le pilote Pramac a dépassé Binder à cinq tours de l'arrivée. Pendant ce temps, Bagnaia restait cinquième mais commençait à revenir sur Viñales, comme lui équipé du pneu medium à l'arrière, mais il n'a jamais pu recoller.

Les positions n'ont plus évolué en tête et Martín a remporté la course sprint, pour la sixième fois lors des huit dernières disputées, et ainsi relancé ses chances au championnat. Il débutera la course de dimanche avec un retard de 14 points sur Bagnaia, seulement cinquième ce samedi. Un résultat identique dimanche les ferait terminer la saison à égalité, ce qui donnerait le titre à Bagnaia.

Binder et Márquez ont accompagné Martín sur le podium du sprint, Viñales prenant la quatrième place. Fabio Di Giannantonio s'est classé au sixième rang, juste derrière Bagnaia et devant trois autres pilotes Ducati : Bezzecchi, Álex Márquez et Johann Zarco, qui a pris le dernier point. Augusto Fernández a bouclé le top 10.

Jack Miller s'est classé en 12e position devant Aleix Espargaró, qui a pu voir l'arrivée malgré ses douleurs à la jambe gauche. En difficulté ce week-end, Luca Marini a pris la 14e place, tandis que Enea Bastianini s'est classé au 17e rang.

GP de Valence MotoGP - Course sprint