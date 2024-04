Sprint - Viñales sans rival, Márquez deuxième devant Martín

Déjà au-dessus du lot en qualifications, Maverick Viñales a encore eu l'avantage lors de la course sprint à Austin, alors que la lutte a été plus intense pour les positions derrière lui. Pecco Bagnaia a de son côté vécu une épreuve difficile après avoir manqué son départ.

Sans surprise, tous les pilotes ont opté pour un pneu medium à l'avant et un tendre à l'arrière, capable de tenir sans problème cette moitié de Grand Prix. Sur la grille de départ, Viñales devançait ses compatriotes Pedro Acosta et Marc Márquez, tandis que Bagnaia s'élançait de la quatrième place et Jorge Martín de la sixième, après avoir cumulé deux chutes en Q2. Enea Bastianini se trouvait entre les deux hommes en deuxième ligne.

Viñales a pris un très bon envol et a conservé la tête au départ, devant Márquez et Acosta. Bagnaia a en revanche vu sa moto "sauter" au départ et il a perdu énormément de positions, au point de sortir du top 10. Bastianini s'est retrouvé quatrième devant Martín, Aleix Espargaró, Jack Miller, Franco Morbidelli et Raúl Fernández, tandis que Bagnaia a repris la dixième place à la fin du tour, devant Brad Binder.

Les Français étaient déjà distancés, avec Fabio Quartararo 13e et Johann Zarco 16e. La première boucle a été marquée par des chutes pour Takaaki Nakagami et Augusto Fernández, tandis que Fabio Di Giannantonio a eu une casse moteur. Joan Mir est à son tour parti à la faute en début d'épreuve.

Le trio de tête s'est détaché du reste du plateau, les écarts restant faibles entre tous les pilotes. Martín a pris l'avantage sur Bastianini au troisième des dix tours au programme, récupérant ainsi la quatrième position. Il avait une seconde à combler sur les leaders et il a vite pu revenir sur le duo Márquez-Acosta, tandis que Viñales s'est échappé, au point de compter 1"5 d'avance avant la mi-course.

Márquez a commencé à faire de petites erreurs qui ont encore augmenté l'écart avec Viñales, mais il est resté devant Acosta et Martín. Le pilote Tech3 a porté une première attaque au sixième tour, à laquelle Márquez a pu répliquer. Dans la foulée, Martín a doublé son jeune compatriote, mais il n'a ensuite pas réussi à rester dans la roue de Márquez. Acosta a quant à lui peu à peu perdu du terrain.

Le classement n'a plus évolué en tête. Viñales a remporté son deuxième sprint consécutif, devant Márquez et Martín. Acosta a dû se contenter de la quatrième place devant Espargaró et Bastianini, qui a été doublé par le pilote Aprilia et Jack Miller, avant de reprendre l'avantage sur ce dernier en toute fin de course. Bagnaia est seulement remonté au huitième rang, après des dépassements sur Raúl Fernández, dernier pilote dans les points, et Morbidelli, doublé par ses deux rivaux dans la dernière partie de l'épreuve.

En difficulté depuis vendredi après-midi, Binder n'a vu l'arrivée qu'au 11e rang. Les marques japonaises ont de leur côté vécu un sprint très difficile. Leur premier représentant a été Quartararo, 15e devant son coéquipier Álex Rins. Chez Honda, seul Luca Marini a vu l'arrivée puisque Zarco s'est ajouté à la liste des pilotes à terre en fin d'épreuve.

GP des Amériques - Course sprint MotoGP