Les stars du MotoGP seront réunies à Goodwood

Le Goodwood Festival of Speed mettra cette année à l'honneur le championnat MotoGP et ses héros. Une partie des équipes des pilotes actuels seront en effet réunis au pied de la légendaire colline du 13 au 16 juillet, où ils retrouveront quelques légendes de la discipline.

En plein cœur de la pause estivale du championnat, les équipes officielles Ducati et KTM ont d'ores et déjà confirmé leur présence, de même que les teams LCR et Tech3. L'équipe Aspar engagée en Moto2 sera elle aussi de la partie avec son pilote britannique Jake Dixon.

Les premiers noms confirmés parmi les anciens pilotes de Grand Prix totalisent pas moins de 35 titres entre Giacomo Agostini, Mick Doohan, Jorge Lorenzo, Freddie Spencer, Casey Stoner, Kevin Schwantz, Wayne Gardner, Kenny Roberts Jr, Alex Crivillé ou encore Randy Mamola.

Tout cet escadron de champions moto sera réuni au Paddock Ballroom, tout près du Drivers' Club. Ce que souhaite aujourd'hui le MotoGP, qui vient de vivre son 1000e Grand Prix, c'est une véritable célébration de son Histoire. "Très fier" de ce projet, Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna Sports, entend mettre en avant "à la fois le riche héritage [du MotoGP] et les héros de l'incroyable spectacle dont nous profitons chaque week-end de cette ère moderne".

John Surtees, Valentino Rossi, Giacomo Agostini et Kenny Roberts au Goodwood Festival of Speed en 2015

Cette édition 2023 sera la 30e du festival de la vitesse de Goodwood, lancé par le Duc de Richmond qui était alors parti à l'assaut de la fameuse colline sur une Ducati. John Surtees, le seul à avoir été titré en Grand Prix moto et en Formule 1, s'était à l'époque impliqué dans l'organisation. Depuis, les stars des sports mécaniques se sont bousculées sur place. On se souvient notamment de la visite marquante de Wayne Rainey l'an dernier, qui a gravi la colline au guidon de la Yamaha YZR500 de son titre 1992, aux côtés de Kenny Roberts, Kevin Schwantz et Mick Doohan.

"Ce sera un honneur pour nous de jouer un rôle clé dans le 30e anniversaire et d'être invités à présenter le meilleur de notre sport, en partageant la scène avec les autres icônes de la vitesse", souligne Carmelo Ezpeleta. "Ce sera quelque chose de vraiment unique, et je tiens à remercier nos équipes, nos pilotes et nos légendes pour avoir affiché un tel enthousiasme à l'idée d'y participer. Nous espérons pouvoir offrir un spectacle incroyable aux fans, ainsi qu'au duc de Richmond ! Nous sommes toujours honorés par sa passion inébranlable pour notre sport."

