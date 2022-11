Stats - Bagnaia champion atypique, dans la lignée de trois légendes

Charger le lecteur audio

Le successeur de Stoner, Agostini et Rossi

Pecco Bagnaia a ajouté son nom au palmarès du MotoGP ce dimanche, s'offrant son deuxième titre de Champion du monde après celui conquis en Moto2 en 2018. Le pilote Ducati succède à différentes légendes : il est le deuxième représentant de la marque sacré en catégorie reine après Casey Stoner en 2007, le deuxième Italien titré sur une moto italienne depuis Giacomo Agostini avec MV Agusta en 1972, et le deuxième Italien Champion du monde dans l'ère MotoGP après Valentino Rossi.

En comptant l'époque des 500cc depuis le lancement du Championnat du monde en 1949, Pecco Bagnaia est le 29e champion de la catégorie reine et le septième représentant de son pays après les huit sacres d'Agostini, les sept de son mentor Valentino Rossi, les deux d'Umberto Masetti et ceux de Libero Liberati, Marco Lucchinelli et Franco Uncini.

Dans l'ère MotoGP lancée il y a 20 ans, le natif de Turin est le huitième Champion du monde différent après après Valentino Rossi (6 titres sur cette période), Nicky Hayden (1), Casey Stoner (2), Jorge Lorenzo (3), Marc Márquez (6), Joan Mir (1) et Fabio Quartararo (1).

Après Marc Márquez, Joan Mir et Fabio Quartararo, Bagnaia est le quatrième champion différent en autant d'années, du jamais vu depuis Mick Doohan, Álex Crivillé, Kenny Roberts Jr et Valentino Rossi entre 1998 et 2001.

Une remontée inédite

La saison 2022 restera dans l'Histoire pour le comeback de Pecco Bagnaia : au soir du GP d'Allemagne marquant la mi-saison, il accusait un retard de 91 points sur Fabio Quartararo. Jamais un pilote n'avait réussi à combler un tel déficit ! Finalement sacré avec 17 unités d'avance, Bagnaia a inscrit 108 plus de points que son rival dans la deuxième partie de la saison, aidé par cinq victoires sur cette période, dont quatre consécutives. Au total, Bagnaia s'est imposé sept fois cette année, et il faut remonter à la saison 2019 et aux 12 succès de Marc Márquez pour trouver mieux.

Pecco Bagnaia célèbre son titre avec les supporters au GP de Valence

La première moitié de saison de Bagnaia était surtout synonymes de chutes, au Qatar, en France, en Catalogne et en Allemagne, même si celle de Barcelone n'était pas de sa responsabilité. Une nouvelle fois à terre à Motegi, en voulant porter une attaque sur Quartararo dans le tout dernier tour, Bagnaia a connu un total de cinq chutes en course cette année, 14 en comptant l'ensemble des séances. Jamais un pilote n'était devenu Champion du monde en abandonnant si souvent.

Un champion presque tardif

À 25 ans et 296 jours, Pecco Bagnaia est le pilote qui a attendu le plus longtemps pour décrocher son premier titre en MotoGP, devant attendre quelques mois de plus que Nicky Hayden, sacré à 25 ans et 91 jours. Le champion MotoGP le plus âgé depuis 2002 reste Valentino Rossi, qui avait 30 ans et 251 jours au moment de son dernier sacre en 2009. En comptant les 500cc, Bagnaia reste loin de Leslie Graham, qui fut le premier champion de la catégorie à 37 ans et 340 jours en 1949.

La carrière de Pecco Bagnaia en chiffres :

67 Grands Prix en MotoGP, 172 toutes catégories confondues

11 victoires en MotoGP, 21 toutes catégories confondues

20 podiums en MotoGP, 43 toutes catégories confondues

11 pole positions en MotoGP, 18 toutes catégories confondues

9 meilleurs tours en MotoGP, 14 toutes catégories confondues

618 points en MotoGP, 1369 toutes catégories confondues

Son taux de réussite en 2022 :

7 victoires en 20 Grands Prix : 35%

10 podiums en 20 Grands Prix : 50%

5 pole positions en 20 Grands Prix : 25%

265 points en 20 Grands Prix : 13,25 points par course

189 tours en tête sur 488 : 38,73%