Même avec la Ducati, Márquez reste celui qui chute le plus

La vie de Marc Márquez a totalement changé cette année, en abandonnant la Honda pour la Ducati. L'Espagnol a retrouvé une moto compétitive et même s'il ne s'est pas encore imposé avec elle, il est redevenu un candidat régulier au podium. Mais une chose n'a pas changé : Márquez reste un pilote souvent à terre.

À la mi-saison l'an dernier, le #93 comptait 14 chutes, malgré plusieurs courses manquées en raison de blessures. Il souffrait alors sur une Honda rétive, ce qui l'avait poussé à prendre moins de risques en fin de saison. Sur la Ducati, Márquez cherche à nouveau les limites de sa machine et après dix des 20 Grands Prix au programme cette année, il compte un total de 15 chutes, plus que tout autre pilote... et reste dans des chiffre comparables à 2023, saison conclue avec 29 chutes.

Parmi les pilotes le plus souvent à terre, on retrouve Pedro Acosta, une statistique habituelle our un débutant, mais Brad Binder est tombé aussi souvent, 12 fois. Joan Mir, Marco Bezzecchi et Johann Zarco comptent chacun dix chutes, tandis que Luca Marini reste très propre puisqu'il est le titulaire qui tombe le moins en abandonnant la Ducati pour la Honda.

Parmi les prétendants au titre, Jorge Martín compte sept chutes, dont une en sprint (Mugello) et deux en course principale (Jerez et Sachsenring), contre cinq pour Pecco Bagnaia, tombé trois fois pendant les sprints (Jerez, Barcelone et Silverstone) et une fois en course principale (Portimão), avec deux accrochages parmi ces quatre chutes. Enea Bastianini est aussi tombé cinq fois, dont deux pendant des sprints (Jerez et Mugello) et jamais le dimanche après-midi.

Le nombre de chutes par pilote après le GP de Grande-Bretagne (10/20)

Ducati est sans surprise la marque qui cumule le plus de chutes, surtout parce qu'elle est celle qui engage le plus de motos : huit contre quatre pour ses adversaires, et seulement deux pour Yamaha. En comptant le nombre de chutes en moyenne par moto (et en excluant les participations en wild-cards qui seraient susceptibles de fausser le compte), la moto la plus piégieuse est en fait la KTM, devant la Ducati, la Honda, l'Aprilia et la Yamaha.

Le nombre de chutes par marque après le GP de Grande-Bretagne (10/20)