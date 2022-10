Stats - Un 5e doublé pour asseoir la domination de Ducati

Charger le lecteur audio

>> Pecco Bagnaia a remporté lors du Grand Prix de Malaisie sa septième victoire de la saison, la 11e en MotoGP et la 21e toutes catégories confondues.

>> Le pilote italien reste très dominateur sur cette saison avec donc sept victoires en 19 Grands Prix (autant que Bastianini et Quartararo réunis), un total de dix podiums, ainsi que cinq pole positions et 11 qualifications cumulées dans le trio de tête. Il n'y a qu'au nombre de meilleurs tours en course qu'il est devancé, en l'occurrence par Quartararo avec quatre réalisations contre trois.

>> Et que dire de Ducati ? Il s'agit de la 12e victoire du constructeur cette saison. Il s'est même offert son cinquième doublé de l'année avec la deuxième place d'Enea Bastianini venue compléter le succès de Bagnaia. Plus largement, depuis la course de Barcelone, en juin, Ducati a systématiquement placé deux pilotes sur le podium à une seule exception près, le GP du Japon (avec néanmoins une victoire).

>> C'est la sixième fois que Ducati gagne à Sepang, autant que Yamaha dans la catégorie reine. Honda affiche toujours le meilleur palmarès sur place avec sept succès.

>> Bagnaia a gagné dimanche en ne partant que neuvième. Depuis le début du MotoGP il y a vingt ans, personne ne s'était imposé à Sepang en s'élançant d'aussi loin.

>> Ducati continue d'enrichir ses records et en est à 25 courses de suite sur le podium. Depuis le début de la saison, ses pilotes ont occupé 31 places sur le podium contre neuf pour ceux de la marque concurrente arrivant le plus près derrière (Aprilia).

>> Jorge Martín a amélioré le record absolu de la piste d'une demi-seconde pour atteindre un chrono de 1'57"790. Sur les 19 circuits visités à ce stade de la saison, 14 affichent un temps record établi par Ducati.

>> Il y a eu trois leaders différents durant cette course, mais tous sur Ducati. C'est le dixième Grand Prix cette saison dont seuls des pilotes de la marque italienne ont bouclé les tours en tête, après les GP des Amériques, d'Espagne, de France, d'Italie, des Pays-Bas, d'Autriche, de Saint-Marin, d'Aragón et du Japon.

>> Ducati a également décroché samedi sa 70e pole position en MotoGP grâce à Martín, dont c'est la quatrième réalisation cette saison. Représenté en première ligne pour la 39e course de suite, le constructeur en est à 15 pole positions et 40 pilotes qualifiés en première ligne depuis le début du championnat.

Jorge Martín partait de la pole position

>> Marc Márquez partait lui aussi de la première ligne, comme lors de la course précédente : il n'avait plus enchaîné deux qualifications dans le top 3 depuis sa blessure de 2020.

>> Fabio Quartararo a quant à lui fait son retour sur le podium, pour la première fois depuis l'Autriche. Au cours des deux dernières saisons, c'était la première fois qu'il manquait le podium pendant cinq courses de suite.

>> Aleix Espargaró disputait le 300e Grand Prix de sa carrière. Seul cinq autres pilotes ont atteint ce cap, toutes catégories confondues : Tom Lüthi (318), Simone Corsi (319), Loris Capirossi (328), Andrea Dovizioso (346) et Valentino Rossi (432).

>> Luca Marini a abandonné en course, une première pour lui depuis qu'il a rejoint la catégorie MotoGP l'an dernier.