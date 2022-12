Les duels entre coéquipiers MotoGP en 2022

Charger le lecteur audio

Quel pilote a le plus dominé son coéquipier en 2022 ? Nous avons compilé les chiffres pour comparer les duos ayant disputé l'essentiel de la saison, mettant ainsi de côté des remplaçants comme Stefan Bradl ou Cal Crutchlow. Les classements et points inscrits sont ceux sur l'intégralité de la saison, mais pour ne pas pénaliser les pilotes contraints à des forfaits et afin d'obtenir des comparaisons parlantes des duels en qualifications et en courses, nos statistiques ne prennent en compte que les séances et épreuves auxquelles chacun des deux représentants de l'équipe a pris part.

Sur le plan purement mathématique, c'est du côté de Gresini que l'on constate le plus gros ratio entre les points rapportés, avec d'un côté 219 unités pour Enea Bastianini, vainqueur à trois reprises, et seulement 24 pour Fabio di Giannantonio, qui disputait sa première saison en MotoGP. Dans les équipes aux duos plus confirmés, le plus gros écart a été vu chez Yamaha : Fabio Quartararo a inscrit 248 points contre 42 pour un Franco Morbidelli en grande difficulté. La domination du Français a été quasi totale : il n'a été devancé par Morbidelli en qualifications qu'une seule fois en 20 séances, et à deux reprises dans les 18 courses où au moins l'un des deux était à l'arrivée.

Et le pilote qui a signé le plus de poles et décroché le plus de succès n'est pas celui qui s'est montré le plus dominateur. Pecco Bagnaia n'a devancé Jack Miller "que" 12 fois le samedi comme le dimanche, signe des bonnes performances de l'Australien mais aussi des multiples erreurs du Champion du monde 2022 en course. Dans le clan Ducati, les duels ont été très équilibrés chez Pramac, entre Johann Zarco et Jorge Martín, comme chez VR46, entre Luca Marini et le rookie Marco Bezzecchi.

Aleix Espargaró a eu l'avantage chez Aprilia mais sa mainmise sur l'équipe n'est plus ce qu'elle était, en raison d'un Maverick Viñales performant pendant l'été. Brad Binder a plus nettement dominé Miguel Oliveira chez KTM car même si le Portugais a décroché les deux seuls succès de la marque en 2022, il n'a fait mieux que son coéquipier en course que quatre fois sur la totalité de la saison !

Chez Suzuki, les comparaisons ont été faussées par la blessure de Joan Mir, encore affaibli quand il a fait son retour, et c'est surtout en fin de saison qu'Álex Rins a fait la différence, notamment grâce à ses deux succès dans les trois dernières courses de l'année.

Dans l'équipe Honda officielle, Marc Márquez a marqué plus du double des points de Pol Espargaró malgré seulement 12 départs, ayant manqué deux courses en raison de sa chute au warm-up à Mandalika, puis six autres après son opération du bras juste avant l'été. Espargaró, qui a lui aussi connu un forfait à Assen, n'a pas véritablement profité de l'absence prolongée de son coéquipier puisqu'il n'a marqué que deux points entre le Mugello et Misano, autant que Stefan Bradl, aligné sur la moto de Márquez.

Du côté de LCR, Álex Márquez a devancé Takaaki Nakagami, essentiellement grâce aux huit points inscrits pendant que le Japonais était absent en raison de ses blessures à la main droite. En ne comptant que les épreuves où les deux hommes étaient engagés, tous les chiffres sont en faveur de Nakagami.

Dans l'équipe RNF, Andrea Dovizioso a dit stop après 14 Grands Prix difficiles mais a quand même dominé le rookie Darryn Binder, venu du Moto3. Le Sud-Africain a par la suite souffert de la comparaison avec Cal Crutchlow, qui l'a toujours battu, en qualifications comme en course.

Tech3 est de son côté la seule équipe dans laquelle le rapport de force a été différent en qualifications, où Remy Gardner a eu l'avantage, et en course, Raúl Fernández étant le plus souvent devant.