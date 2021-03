Stats - Un premier Grand Prix à une vitesse record !

>> Ce Grand Prix du Qatar, où il avait déjà connu le succès en 2017, a vu Maverick Viñales remporter sa neuvième victoire en MotoGP. Il s'agit de la neuvième victoire de Yamaha à Losail, Valentino Rossi y ayant gagné quatre fois pour la marque et Jorge Lorenzo trois fois avant les deux succès de Viñales.

>> La pole position, elle, est revenue à Pecco Bagnaia, sixième poleman différent sur les six dernières épreuves. Si c'était une première pour lui dans la catégorie reine, cette pole est la 45e de Ducati en MotoGP et le pilote italien le neuvième à y contribuer. Dimanche, il est par ailleurs monté sur le podium, le deuxième pour lui en MotoGP.

>> Johann Zarco a quant à lui obtenu son huitième podium. Toutes catégories confondues, c'est la première fois que le Français termine à l'une des trois premières places de ce Grand Prix.

>> Jack Miller prenait son 100e départ en MotoGP. Toutes catégories confondues, c'était également le 100e Grand Prix de Jorge Martín et le 150e pour Álex Márquez.

>> Les 15 premiers pilotes à l'arrivée de la course MotoGP étaient contenus en 16"422 seulement, ce qui en fait la quatrième épreuve au top 15 le plus serré dans l'Histoire du MotoGP. Le record est toujours détenu par le Grand Prix du Qatar 2019 en 15"093, mais le niveau ultra concurrentiel du MotoGP est une nouvelle fois confirmé. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les 18 courses affichant l'écart le plus faible aux 15 premières places ont toutes été disputées depuis 2017 !

Lire aussi : Quels records pourraient tomber en MotoGP en 2021 ?

>> Mais ce premier Grand Prix de la saison a surtout été marqué par d'importants records de vitesse. Le record de la course a été battu par Viñales, avec une nouvelle référence établie en 1'54"624. Au total, ils ont été quatre à se montrer plus rapides que le précédent record, établi en 2016 par Jorge Lorenzo.

En qualifications, Bagnaia a été auteur du seul tour bouclé en 1'52 à Losail dans le cadre d'un Grand Prix, ce qui lui vaut le nouveau record absolu de la piste (1'52"772). Mieux, les huit premiers pilotes qualifiés ont tourné sous la référence précédente, que détenait Marc Márquez depuis 2019.

Avec ce nouveau meilleur temps, la moyenne au tour la plus élevée observée à Losail est à présent de 171,7 km/h, ce qui est encore loin du record absolu.

Top 10 des moyennes les plus élevées par piste* :

Red Bull Ring : 187,2 km/h

Buriram : 182,7 km/h

Phillip Island : 182,1 km/h

Silverstone : 179,7 km/h

Mugello : 178,9 km/h

Assen : 177,6 km/h

Termas de Río Hondo : 177,1 km/h

Losail : 171,7 km/h

Aragón : 171,4 km/h

Barcelone : 168,8 km/h

* Record dans le cadre des Grands Prix, pour les pistes actuellement au calendrier

>> La vitesse de pointe a également un nouveau record, et celui-ci ne concerne pas uniquement la piste qatarie puisque la V-max de 362,4 km/h obtenue par Johann Zarco est une première historique à tous les niveaux. Jamais aucun pilote MotoGP n'avait affiché une vitesse supérieure à 360 km/h dans le cadre d'un Grand Prix, alors que c'est sur cette même piste de Losail que les 350 km/h ont été atteints pour la première fois il y a six ans. Aujourd'hui, 26 pilotes ont dépassé ce cap au moins une fois.

Top 10 des V-max par piste* :

Losail : 362,4 km/h

Mugello : 356,7 km/h

Barcelone : 352,9 km/h

Aragón : 351,8 km/h

Portimão : 351,7 km/h

Phillip Island : 348,0 Km/h

Austin : 347,7 km/h

Sepang : 339,6 km/h

Valence : 337,0 km/h

Termas de Río Hondo : 334,4 km/h

Silverstone : 333,3 km/h

* Record dans le cadre des Grands Prix, pour les pistes actuellement au calendrier

Ils ont été huit à passer au-dessus des 350 km/h pour la première fois (officiellement, toujours) dans le cadre de ce Grand Prix. C'est le cas notamment de Fabio Quartararo sur la Yamaha. Chez Ducati, sont concernés Johann Zarco et les rookies Jorge Martín, Enea Bastianini et Luca Marini. KTM y est parvenu pour la première fois ce week-end, avec Iker Lecuona. Tous les constructeurs MotoGP ont désormais passé ce cap, mais concernant ce Grand Prix uniquement, Suzuki et Aprilia l'ont manqué.

Pol Espargaró a aussi passé la barre des 350 km/h pour la première fois, à l'occasion de ce qui était son premier Grand Prix au guidon de la Honda. Mais l'Espagnol a même réussi à repousser les limites tout au long du week-end, jusqu'à afficher la meilleure pointe de vitesse de la course en 355,2 km/h. S'il s'agit logiquement de son nouveau record personnel, c'est également la nouvelle référence absolue pour Honda, mieux que les 354,7 km/h de Cal Crutchlow au Mugello en 2019. Sur l'autre Honda officielle, Stefan Bradl est le second pilote à avoir signé sa meilleure V-max pendant la course et non les essais libres ou les qualifications. Sa pointe à 351,7 km/h constitue sa première entrée dans les 350 km/h, en tout cas dans le cadre officiel des Grands Prix.

Le top 10 des vitesses de pointe en MotoGP* :

V-Max Pilote Moto Grand Prix 362,4 km/h J. Zarco Ducati Qatar 2021 358,8 km/h J. Martín Ducati Qatar 2021 357,6 km/h J. Miller Ducati Qatar 2021 356,7 km/h A. Dovizioso Ducati Italie 2019 356,5 km/h A. Dovizioso Ducati Italie 2018 356,4 km/h J. Zarco J. Martín J. Miller A. Dovizioso Ducati Ducati Ducati Ducati Qatar 2021 Qatar 2021 Qatar 2021 Italie 2018 355,8 km/h D. Petrucci Ducati Italie 2018 355,6 km/h A. Dovizioso Ducati Italie 2019 355,2 km/h P. Bagnaia P. Espargaró M. Pirro J. Miller J. Martín Ducati Honda Ducati Ducati Ducati Qatar 2021 Qatar 2021 Italie 2018 Qatar 2021 Qatar 2021 355,0 km/h D. Petrucci Ducati Italie 2019

* Record pour chaque pilote dans le cadre des Grands Prix