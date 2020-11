Stats - Joan Mir, nouvelle pépite au palmarès du MotoGP et de Suzuki

>> Cinq ans seulement après ses débuts en Championnat du monde, et alors qu'il disputait son 30e Grand Prix dans la catégorie MotoGP, Joan Mir a été assuré dimanche du titre mondial. C'est le deuxième pour lui, après un premier sacre dans la catégorie Moto3 en 2017.

>> Il ne lui a fallu que deux ans pour remporter le championnat, ce qu'a fait avant lui Valentino Rossi (2001). D'autres ont été encore plus précoces, notamment Marc Márquez, titré dès sa première saison dans la catégorie (2013), comme également Kenny Roberts (1978) et Umberto Masetti (1950).

>> Son parcours fulgurant se traduit par le fait qu'il est le premier Champion du monde Moto3 (catégorie créée en 2012) à remporter le titre de la catégorie reine. Il est aussi le premier à y parvenir en étant issue de la Red Bull Rookies Cup, championnat lancé en 2007 et qui a déjà mené vers le MotoGP Johann Zarco, Miguel Oliveira et Brad Binder.

>> En catégorie reine, Mir est le quatrième pilote espagnol à remporter les lauriers, après Alex Crivillé (un titre 500cc), Jorge Lorenzo (trois titres MotoGP) et Marc Márquez (six titres MotoGP).

>> Âgé de 23 ans et 75 jours au moment de son sacre, Joan Mir est le septième Champion du monde le plus jeune de la catégorie reine, à peine plus âgé que ne l'était Valentino Rossi en atteignant ce niveau.

Plus jeunes Champions du monde 500cc/MotoGP

Pilote Âge Année du 1er titre Marc Márquez 20 ans et 266 jours 2013 Freddie Spencer 21 ans et 258 jours 1983 Casey Stoner 21 ans et 342 jours 2007 Mike Hailwood 22 ans et 160 jours 1962 John Surtees 22 ans et 182 jours 1956 Valentino Rossi 22 ans et 240 jours 2001 Joan Mir 23 ans et 75 jours 2020 Jorge Lorenzo 23 ans et 159 jours 2010 Gary Hocking 23 ans et 316 jours 1961 Giacomo Agostini 24 ans et 87 jours 1966

Joan Mir avec Franco Uncini, Champion du monde 1982

>> Il s'agit du 16e titre pilotes de Suzuki en Grand Prix, le premier en 20 ans.

>> Mir est le dixième pilote à être couronné avec le constructeur d'Hamamatsu, le sixième en catégorie reine et le premier depuis la création du MotoGP. Au Panthéon de Suzuki, on retrouve d'abord Ernst Degner, titré en 1962 dans la catégorie 50cc, qui à l'époque figurait au Championnat du monde. Puis il y eut Hugh Anderson, sacré en 125cc en 1963 et 1965, mais aussi en 50cc en 1963 et 1964. Le troisième à avoir été couronné avec la marque est Hans-Georg Anscheidt, qui a enchaîné trois titres 50cc entre 1966 et 1968. En 1970, Dieter Braun a offert à Suzuki un dernier sacre dans les catégories inférieures, en l'occurrence en 125cc. Puis ce fut le triomphe ultime, celui de Barry Sheene en 500cc, obtenu en 1976 et doublé en 1977. Ensuite, Marco Lucchinelli en 1981, puis Franco Uncini en 1982 ont ajouté leur nom à la liste, avant le sacre de Kevin Schwantz en 1993. En 2000, c'est Kenny Roberts Jr qui a saisi sa chance et ramené à son tour les lauriers à Hamamatsu.

>> Cette année, Suzuki double son sacre d'une première victoire dans le championnat par équipes. Le triple couronne est même possible puisque la structure mène le championnat constructeurs à égalité de points avec Ducati avant le dernier Grand Prix de la saison.

>> Les amateurs de comptes ronds sont ravis, puisque ce titre coïncide avec le 100e anniversaire de la création de la marque, mais aussi le 60e anniversaire de son engagement dans le Championnat du monde, des débuts effectués au Tourist Trophy de 1960.

>> Premier pilote titré avec Suzuki depuis 2000, Joan Mir est également le premier à depuis cette date à compter sept podiums avec la marque sur l'ensemble de la saison.

>> En revanche, il n'a gagné pour le moment qu'une seule course. S'il ne s'impose pas au GP du Portugal cette semaine, il sera le premier pilote à être titré dans la catégorie reine avec une seule victoire. Avant lui, Nicky Hayden (2006), Umberto Masetti (1950 et 1952) et Leslie Graham (le premier champion, en 1949) sont parvenus au titre en ayant glané deux succès cette année-là.

>> Joan Mir n'a pas encore décroché de pole position en MotoGP. Là, il faut remonter à 1992 pour trouver un autre pilote titré dans la catégorie reine sans aucune pole au cours de la saison, en l'occurrence Wayne Rainey.

Joan Mir en bref

Naissance le 1er septembre 1997 à Palma de Majorque (Espagne)

Avant les Grands Prix :

2007 : Débuts en moto

2008-09 : Championnat des Baléares de minimoto 6.2

2010 : Vainqueur du championnat des Baléares de minimoto 6.2

2011 : Vainqueur de la Coupe Bankia XL 160

2012 : Vainqueur du Championnat d'Espagne Pre-GP 125cc

2013 : 9e de la Red Bull Rookies Cup

2014 : 2e de la Red Bull Rookies Cup

2015 : 4e du Championnat du monde FIM CEV Moto3 Junior

Ses premières en Grand Prix :

Premier Grand Prix : GP d'Australie 2015 Moto3 (abandon)

En MotoGP : GP du Qatar 2019 (8e)

En MotoGP : GP du Qatar 2019 (8e) Première pole position : GP d'Autriche 2016 Moto3

En MotoGP : -

En MotoGP : - Premier podium : GP d'Autriche 2016 Moto3 (victoire)

En MotoGP : GP d'Autriche 2020 (2e)

En MotoGP : GP d'Autriche 2020 (2e) Première victoire : GP d'Autriche 2016 Moto3

En MotoGP : GP d'Europe 2020

Son palmarès mondial :

Titres : Moto3 en 2017 et MotoGP en 2020

Grands Prix disputés : 85, dont 30 en MotoGP

Victoires : 12, donc une en MotoGP

Podiums : 27, donc sept en MotoGP

Meilleurs tours en course : six (aucun en MotoGP)

Saison Catégorie Moto Courses Victoires Podiums Pole pos. Position Points 2020 MotoGP Suzuki 13 1 7 0 1er 171 2019 MotoGP Suzuki 17 0 0 0 12e 92 2018 Moto2 Kalex 18 0 4 0 6e 155 2017 Moto3 Honda 18 10 13 1 1er 341 2016 Moto3 KTM 18 1 3 1 5e 144 2015 Moto3 Honda 1 0 0 0 0 0

