Stats - Un podium inédit et Rossi au plus bas

Marc Márquez poursuit sa série : cette saison, et plus largement depuis le GP d'Autriche l'an dernier, il s'est classé premier ou deuxième de toutes les courses qu'il a terminées.

Sa victoire est la 55e qu'il obtient en MotoGP. Il dépasse donc Mick Doohan à la troisième place des pilotes les plus victorieux en catégorie reine. Il est aussi désormais le pilote ayant le plus gagné avec Honda.

6 / 15

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Márquez a signé la victoire la plus large observée à Phillip Island en MotoGP (11"413). Il a devancé Cal Crutchlow, qui a obtenu son meilleur résultat depuis un peu plus d'un an (deuxième), et a également retrouvé sur le podium Jack Miller. C'est la dixième fois que Márquez partage le podium avec Crutchlow et la quatrième avec Miller, mais il s'agit d'un trio inédit !