Stoner incite Acosta à plus de patience pour exprimer tout son talent

Casey Stoner porte toujours son regard perçant sur le MotoGP et sur les pilotes qui lui ont succédé après sa retraite précoce à 27 ans. S'il a déjà vu passer plusieurs vagues de nouveaux talents, il n'est évidemment pas insensible au potentiel de Pedro Acosta, de 19 ans son cadet.

"On a vu le talent de Pedro, c'est clair", constate l'Australien dans une interview accordée au site officiel du MotoGP. Mais après les trois premières années du prometteur pilote KTM dans la catégorie reine, Stoner reste sur sa faim et perçoit un défaut qui a jusqu'à présent freiné son émergence.

Le double champion du monde lui transmet donc un conseil de sage : "Je crois que j'aimerais voir un peu plus de patience [chez lui] parce que j'ai le sentiment qu'il y a certains pilotes sur la grille qu'il n'aime pas voir devant lui et qu'il va alors tout faire pour les devancer. Or, si on veut gagner des titres, ça ne fonctionne pas vraiment."

"Il faut vraiment savoir que, certains jours, on ne va pas gagner, il faut l'accepter et accepter certains de ces résultats. Je pense que Pedro pourrait parfois être un peu plus patient et on verrait alors son talent ressortir beaucoup plus."

Casey Stoner Photo de : Robert Cianflone / Getty Images

Arrivé en MotoGP à 19 ans et avec la réputation d'un champion en puissance, Acosta était très attendu dès sa saison de rookie. Beaucoup, à commencer par Marc Márquez, étaient persuadé qu'il battrait le record de précocité de celui-ci en gagnant dès l'un de ses sept premiers Grands Prix dans la catégorie, et même qu'il serait en lice pour le titre cette année-là.

Non seulement il n'est pas parvenu à s'emparer du record, mais alors qu'il se trouve dans sa troisième saison et qu'il court à présent dans l'équipe d'usine KTM, son premier succès se fait toujours attendre. Tout juste a-t-il pu fêter un succès en course sprint cette année, hérité d'une pénalité infligée à Márquez.

Une Ducati révélatrice de son véritable talent ?

Dernièrement, Acosta semble s'être fait une raison quant à cette première victoire de Grand Prix qui se fait attendre. "Pour le moment, on n'est pas au stade d'essayer de penser à des victoires. Un jour, ça devrait arriver, mais ça prend du temps !", avouait l'Espagnol juste avant l'été.

Pour Stoner, son transfert chez Ducati la saison prochaine marquera un tournant, puisqu'Acosta devrait avoir toutes les cartes en main pour devenir un prétendant permanent à la victoire. À moins que cela se transforme en pression, car le pilote de Mazarrón n'aura finalement plus le droit à l'erreur...

"Viendra le moment où il sera clairement très menaçant, surtout sur une moto qui a fait ses preuves. Avec la KTM, c'est parfois difficile de savoir où se situe son niveau, et dès qu'on verra Pedro sur une Ducati, on en saura beaucoup plus", estime Casey Stoner.

"On ne peut rien dire contre ce line-up", ajoute l'ancien pilote Ducati et Honda, qui voit néanmoins toujours Márquez comme l'homme fort du futur duo : "Marc est incroyablement fiable, on sait ce qu'il va être capable de produire. C'est un talent incroyable et peu importe la blessure qu'il peut avoir, il semble toujours pouvoir la dépasser et trouver un moyen d'obtenir des résultats."