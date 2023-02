Comment une serviette en papier a acté le transfert de Stoner chez Ducati

Charger le lecteur audio

Certaines signatures ont pu marquer l'Histoire du MotoGP par leur impact sportif, l'argent en jeu, ou encore le secret dans lequel les accords se sont noués. On se souvient par exemple du buzz provoqué par le transfert de Jorge Lorenzo de Ducati à Honda, scellé au printemps 2018, ou encore de l'extrême discrétion dans laquelle s'était joué le recrutement de Valentino Rossi par Yamaha pour 2004, surprenant jusqu'aux dirigeants de chez Honda, qui avaient accompagné les premières années du #46 dans la catégorie reine. Mais nombreux sont les transferts à ne jamais avoir fait les gros titres, et pourtant certains sont de véritables anecdotes à eux seuls.

En décidant de recruter Casey Stoner pour 2007 malgré le contrat qui l'unissait à Honda, Ducati a sans le savoir provoqué ce genre de signature surprenante, effectuée dans l'urgence, pour remplacer l'Australien. Car lorsque celui-ci a fait ses débuts en MotoGP en 2006, il a immédiatement été repéré par le constructeur italien, qui n'a pas voulu attendre une saison de plus pour le faire venir dans son giron.

Stoner évoluait alors dans l'équipe LCR, structure satellite de Honda dirigée par Lucio Cecchinello. Dès son troisième Grand Prix parmi l'élite, il avait réussi à décrocher son premier podium, puis malgré un nombre conséquent de chutes en course (sept au total sur l'année), il s'est bel et bien affirmé aux avant-postes en se plaçant systématiquement parmi les six premiers chaque fois qu'il a vu le drapeau à damier. Il n'en a pas fallu plus pour convaincre les dirigeants de Ducati du talent de celui qui avait fini deuxième du championnat 250cc en 2005, mais leurs démarches auraient pu s'arrêter là puisqu'ils se sont heurtés au contrat que l'Australien avait déjà en poche.

"En 2006, on avait Stoner, et Livio Suppo, qui était le directeur de [l'équipe officielle] Ducati, est venu nous voir pour nous dire : 'On a fait une offre à Stoner parce qu'on croit qu'il peut être champion avec Ducati en 2007'. Lucio Cecchinello lui a expliqué qu'on avait un contrat de deux ans avec Casey", a raconté Óscar Haro, l'ancien directeur sportif du team LCR, lors d'une interview avec NicoAbadTV.

Conscient de ne pas disposer des mêmes armes que le constructeur de Borgo Panigale, le responsable italien se serait montré fataliste. "On n'était pas une équipe officielle, les équipes satellites et officielles existaient déjà. Lucio a estimé que si Casey signait avec Ducati, il le laisserait partir. Il m'a appelé et m'a expliqué la situation, et le fait qu'il allait nous falloir un pilote", a expliqué Haro.

Celui-ci a révélé que l'équipe LCR a décidé de se tourner en premier lieu vers Sete Gibernau, que Stoner partait remplacer chez Ducati, mais les négociations ont rapidement échoué pour des raisons financières. Sur les conseils de Ramón Forcada, alors chef mécanicien du team LCR, Haro s'est adressé dans l'urgence à l'expérimenté Carlos Checa.

"Checa était à ce moment-là chez Tech3, qui roulait avec des Yamaha équipées de [pneus] Dunlop et les Dunlop ne fonctionnaient pas, [Checa] avait énormément de mal. Je l'ai donc appelé, il était à son hôtel et, quand je lui ai parlé d'une offre, il m'a dit de passer tout de suite. Je suis arrivé à l'hôtel, à Portimão, il est descendu à la cafétéria. Je lui ai proposé la moto. Il m'a demandé si c'était une Honda-Michelin, qui était ce qui se faisait de mieux. Je lui ai assuré que oui, il m'a alors dit de le lui écrire."

"Il ne m'a même pas parlé de salaire − un grand bonhomme, un pilote. Et on a signé le contrat sur une serviette du bar", a ajouté Óscar Haro dans un éclat de rire. "J'ai écrit 'Honda-Michelin', tout ça, je l'ai pris en photo et j'ai appelé Lucio pour lui en parler. Il a validé et on a signé."

C'est donc grâce à la signature de Checa sur une serviette en papier que le départ de Stoner a été acté. Malheureusement, l'alchimie n'a pas pris entre le pilote espagnol et la Honda. "On a eu la malchance qu'en 2007, les moteurs aient changé pour passer de 1000cc à 800cc, et la Honda n'a pas bien fonctionné. L'année a été désastreuse pour le pauvre Checa", a admis Óscar Haro. Le pilote allait quitter la catégorie à la fin de cette saison, ne réapparaissant que pour deux courses en 2010.

Stoner, de son côté, a bel et bien fait le bon choix car cette saison 2007 allait le mener au titre, comme les dirigeants de Ducati avaient pu en rêver. Il allait retrouver Honda en 2011, cette fois dans l'équipe d'usine, pour y décrocher un deuxième titre mondial avant de prendre sa retraite à la fin de la saison 2012, à seulement 27 ans.

Casey Stoner et Carlos Checa lors du GP d'Espagne 2007