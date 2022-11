La stratégie de Quartararo : "Y aller vraiment agressivement dès le début"

Charger le lecteur audio

Fabio Quartararo ne se soucie guère de qui se trouve devant ou derrière lui, se sachant condamné à remporter la course espagnole pour avoir une chance de décrocher un second titre consécutif. Le reste de son destin n'est pas pleinement entre ses mains : même en cas de victoire, son rival chez Ducati devrait franchir la ligne bien loin du top 10 pour perdre une couronne ayant statistiquement plus de chances de lui revenir. Mais c'est en conservant une confiance sans faille dans sa capacité à livrer une bataille jusque dans les ultimes instants de la course que Quartararo a l'intention de maintenir une pression actuellement palpable sur celui qui s'élancera depuis la huitième place sur la grille.

Comme depuis le début du week-end, c'est dans un format brut que nous vous proposons de vous plonger dans les pensées du Champion en titre, qui défend ce week-end sa couronne, après les qualifications de ce samedi…

Fabio, comment te sens-tu ?

Je me sens bien, je me sens même super bien ! Aujourd'hui a été l'un des meilleurs samedis de la saison. Pour être honnête, les EL4 ont été vraiment bons : le rythme était super et dans le dernier tour, nous avons modifié quelque chose au niveau de l'électronique et ça a mieux fonctionné. Il est donc certain que ce sera mieux pour le rythme de commencer avec ça dès les premiers tours. Et sur le time-attack, on lutte, mais aujourd'hui, j'ai décidé d'aller à fond. On est à nouveau à deux dixièmes de la pole, mais c'est la quatrième place et je suis assez heureux de ma position.

Crois-tu à un miracle pour le titre ?

Je ne pense pas à ça, je pense à gagner. Si je gagne la course, il se passera peut-être quelque chose... Mais mon objectif principal sera de me battre pour la victoire : c'est la seule chose que je peux faire moi-même. Je pense que nous sommes vraiment bien et que nous partons dans une vraiment bonne position. Le rythme est bon. C'est assez clair pour les pneus : je me sens en confiance.

Auras-tu des infos sur Pecco sur ton écran de contrôle, ou la seule chose qui compte est la première place ?

Oui, c'est le plus important. Cela fait depuis l'Allemagne que nous ne nous battons pas pour la victoire, donc ce sera super important pour moi de me battre jusqu'au dernier tour et je suis déjà assez heureux de mon week-end. Il manque dimanche, et je suis impatient d'être à demain. Je dois piloter la moto… je veux dire, ce n'est pas facile. On a une moto difficile dans le virage 1, elle secoue dans l'entrée au freinage, mais je me sens confiant.

Partir de la seconde ligne, est-ce suffisant pour tenter de gagner ?

Oui, oui. Vous savez, pendant la saison, on ne fait jamais un dépassement, je dirais… 'idiot' ! Ou avec une quantité de risque pour gagner des places. Mais demain… C'est le jour où je peux faire tout ce que je veux ! [rires] Je devrai le faire et ce n'est pas une super position d'être 23 points derrière, mais dans cette situation, c'est le seul point positif que je peux trouver.

Te sens-tu mieux mentalement maintenant qu'à Misano l'an dernier ?

Oui. Et avant Misano, j'étais aussi bien plus nerveux car je me battais vraiment pour le titre deux courses avant la fin. C'était différent. Mais arriver sur la dernière course, comme ça… La situation est juste d'y aller…

Les trois gars sur la première ligne de la grille ont aussi tous quelque chose à prouver… Ce sera très agressif devant…

Je n'ai rien à prouver mais je dois aussi gagner. Bien sûr, ce sera une course où il faudra être agressif, mais aussi intelligent. Les pneus sont certes constants mais par le passé, on a vu les 20 premiers tours bien se passer puis les sept derniers tours avec une grosse baisse. Mais je devrai y aller vraiment agressivement dès le début.

Quoi qu'il se passe demain, seras-tu fier de ta défense du titre ?

Oui. Oui. Bien sûr, j'ai fait des erreurs, nous avons fait des erreurs avec l'équipe, mais compte tenu de ce qui s'est passé pour nous au début de la saison, j'ai appris beaucoup de choses cette saison. Quoi qu'il se passe, je serai heureux.

L'aileron arrière testé par Cal Crutchlow t'aiderait-il ?

Je ne veux pas avoir de distractions de ce genre. J'ai fait toute l'année comme ça, aujourd'hui aussi, avec la même chose. Le rythme était l'un des plus rapides, je pense. Je n'essaierai pas demain. Bien sûr, je le testerai mardi en test mais j'ai parlé avec Cal quand il l'a déjà essayé à Jerez et on garde le contact sur ça.

Quel est ton point faible ?

On sait quel est le point faible… De la ligne de départ au virage 1, il y a déjà beaucoup de vitesse [perdue], mais sur le time-attack, encore plus. Dans le dernier secteur, il nous manque beaucoup de grip par rapport aux autres. Je pense que dans le virage 1 et le virage 4, on manque de grip avec les pneus neufs ; avec les pneus usés, on est assez similaires. Mais du dernier virage au premier, on sait que l'on perd plus d'un dixième. Dans le virage 1, je ferai de mon mieux mais ce n'est pas un boulot évident.

Tu suis Pecco ?

Pour être franc, je m'en fiche ! C'est drôle car à la TV, on dirait qu'il n'y a que lui et moi qui faisons la course, on ne voit que lui et moi. Mais je dois me concentrer sur moi-même. On n'a pas cinq points d'écart et l'on ne se bat pas de près : on a une différence énorme. Donc ce qui compte pour moi est de gagner, puis ce qu'il fait n'est pas mon problème. Je ne suis concentré que sur moi-même.

Quand ton objectif est si clair dans ta tête, tu n'accordes aucune énergie à penser à d'autres choses. Même quand tu te dis avant : 'OK, au départ, je vais faire ça et ça…', en fait, lorsque tu arrives au premier virage, au final, tu n'as pas de plan ! C'est au feeling. Et là, c'est bien car il n'y a pas de plan…