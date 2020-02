Suzuki affiche sa volonté de garder ses deux pilotes

Depuis le début de son programme actuel en MotoGP, en 2015, Suzuki a eu pour ambition de mettre le pied à l'étrier à de jeunes pilotes et de les mener vers le sommet du championnat. Une démarche qui a réussi d'emblée avec Maverick Viñales, cependant l'Espagnol avait quitté le navire dès la fin de son contrat. C'est Álex Rins qui a pris la suite et, après trois ans d'expérience, lui aussi devient redoutable et d'autant plus intéressant pour la concurrence.

Pour autant, Suzuki affiche en ce début d'année une volonté franche de conserver ses deux pilotes, à la fois Rins qui a remporté l'an dernier deux victoires et s'est classé quatrième du championnat, et Joan Mir, le dernier rookie ayant rejoint les troupes d'Hamamatsu. "Depuis déjà quelques années, notre projet a été de vouloir faire grandir nos pilotes. Nous espérons avoir des top pilotes et nous battre pour des victoires, avoir de la performance. Nous sommes très contents avec Álex et Joan, ils ont tous les deux débuté avec Suzuki en MotoGP et nous espérons continuer aussi longtemps que possible car ils sont très bons, ils ont un grand potentiel. C'est une super équipe je pense, donc gardons-la !" lance Davide Brivio.

Mais le team manager n'est pas dupe : la concurrence rode, et notamment Ducati que l'on sait actif dans les discussions de contrats en cette période cruciale en vue de 2021 et 2022, et privé récemment de deux pépites que s'est accaparé Yamaha. "Parfois je suis assez heureux de voir que nos pilotes deviennent attractifs sur le marché ! Cela montre que nous avons fait du bon travail et de bons choix", sourit-il. "Bien sûr, c'est normal, tout le monde parle à tout le monde pour le moment. Il y a des pilotes qui viennent vers nous pour nous demander quelle est la situation, il y a probablement des constructeurs qui contactent des pilotes, c'est assez normal dans cet environnement. J'espère qu'ils ne prennent pas ça au sérieux !"

Puisqu'il ne peut pas uniquement compter sur ce vœu pieu, Davide Brivio tente lui aussi de trouver les bons arguments pour convaincre ses pilotes de rester au sein de leur équipe actuelle. "Nous parlons depuis longtemps avec eux, nous sommes assez relax de ce point de vue pour le moment. Nous n'avons pas encore signé de contrat mais c'est assez clair qu'Álex veut continuer avec Suzuki, Joan serait content de le faire, nous sommes très contents de les garder tous les deux", annonce-t-il. "L'idée est d'avoir deux des meilleurs pilotes, dans un groupe de cinq ou six. Deux de ceux-là devraient être les nôtres, et nous verrons. Cela semble fonctionner, et c'est pour cela que nous voulons les garder tous les deux, continuer notre projet, et voir ce que nous pouvons réaliser ensemble."

Deux pilotes qui se sentent bien

Ces derniers jours, des rumeurs sont apparues dans la presse italienne quant à une hypothétique signature déjà apposée par Álex Rins sur un nouveau contrat. "Non, c'est faux", dément le pilote, qui assure toutefois avoir "le temps de réfléchir au renouvellement" et ne pas vouloir se précipiter. Clairement en position de force, le pilote catalan entend le faire savoir. "Honnêtement je n'ai rien signé avec eux pour 2021 et 2022, c'est le travail de mon manager. On va voir comment ça se passe", ajoute-t-il.

"Ils savent ce que je veux pour renouveler", ajoute Álex Rins. Et si sa volonté n'était pas suffisamment claire, il lève les doutes quant à son souhait profond : "Suzuki me semble être un bon endroit, mais il faut examiner les options dont on dispose et tout évaluer. [...] On a toujours des discussions avec Suzuki, pour parler de l'avenir. Je suis très bien ici au sein de la famille Suzuki."

Cette volonté, Joan Mir la partage. Cependant le Majorquin, qui s'apprête à disputer sa deuxième saison en MotoGP, n'a pas encore le palmarès de son coéquipier à faire valoir pour peser dans les négociations. "Ma priorité pour le moment est de rester ici, mais si ça n'est pas possible il faudra que l'on trouve une solution", annonce le jeune pilote. "Rien n'est fait pour le moment, mais on discute et c'est tout ce que je peux dire."

"Nous parlons, cependant rien n'est encore clair", ajoute Mir, qui fait savoir que la balle est dans le camp de Suzuki. "Ma priorité et celle de Suzuki est que je reste avec eux. Il n'y a encore rien de signé. Il y a aussi d'autres options et nous allons comparer tout ce que nous avons et trouver la meilleure solution. La priorité est de rester ici. Pour le moment, cela dépend d'eux. Il faut voir si nous arrivons à un accord rapide et si nous pouvons signer."

Avec Michaël Duforest