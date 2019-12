Suzuki annonce la date de sa présentation pour 2020

Après Ferrari en F1, c'est au tour de Suzuki d'annoncer la date de sa présentation pour le début de l'année 2020. Première équipe MotoGP à dévoiler son agenda, la structure d'Hamamatsu donne rendez-vous le 6 février pour découvrir la version 2020 de la GSX-RR. Nous serons alors à la veille de la première séance d'essais officielle de la pré-saison, à Sepang, laquelle n'aura été précédée du 2 au 4 février que par un shakedown réunissant les pilotes d'essais et les titulaires des équipes bénéficiant des concessions réglementaires.

Pour la deuxième année consécutive, Suzuki alignera Álex Rins et Joan Mir, engagés respectivement pour la quatrième et la deuxième année avec l'équipe. Quant à la GSX-RR, elle présentera un nouveau moteur et d'importantes améliorations, grâce auxquelles Suzuki espère poursuivre sa progression et rivaliser de plus en plus avec les autres constructeurs de pointe du championnat. Une livrée spéciale est également attendue, alors que Suzuki fêtera en 2020 le 60e anniversaire de son engagement en compétition.

