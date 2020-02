Doublé en essais et voyants au vert pour Suzuki

Dans les dernières minutes de ce samedi d'essais à Losail au Qatar, Álex Rins est parvenu à hisser sa Suzuki GSX-RR au sommet de la hiérarchie. De quoi assurer un doublé aux troupes de Hamamatsu, et de continuer sur la lancée positive des essais de Sepang il y a deux semaines. Le numéro 42 avait donc de quoi être particulièrement satisfait en fin de journée, d'autant plus qu'il n'a pas eu de nouvelles pièces à tester.

"Une journée positive au bureau ! Cela a été une bonne journée. On a testé beaucoup de choses. On n'a rien testé de nouveau, tout ce qu'on a essayé sont des choses que l'on avait déjà essayées à Sepang, comme des carénages et des pièces d'électronique et de suspensions. Et je suis plutôt content parce qu'en étant sur une autre piste, tout semble bien fonctionner", a-t-il expliqué.

Le double vainqueur en 2019 sait toutefois qu'il lui reste pas mal de travail à abattre ce week-end, notamment demain, avec des essais d'un nouveau châssis qui semble lui donner de meilleures sensations : "Demain ce sera une journée difficile, parce qu'on va comparer un nouveau châssis avec le châssis standard qu'on utilisait l'année dernière, il faut donc qu'on reste concentrés pour voir si ça fonctionne mieux ou pas. [...] J'ai eu de bonnes sensations [avec le nouveau châssis]. J'ai fait un run avec le standard et franchement il n'y a pas un gain de deux dixièmes, c'est une question de sensations. Les sensations sont un peu meilleures pour moi. Bien sûr, on aimerait avoir un gain d'une seconde avec le nouveau, mais demain on va bien le tester."

Alors que les qualifications étaient très régulièrement le point faible d'Álex Rins l'an dernier, l'Espagnol étant contraint à d'impressionnantes remontées en course, son chrono de ce samedi semble pointer un regain de forme de ce point de vue. Et le tout alors que les conditions n'étaient pas parfaites sur un circuit de Losail éclairé non pas par les rayons du soleil, mais par les nombreux spots présents autour de la piste.

"Je suis plutôt content [du time attack] parce que dans les dernières minutes j'ai été en mesure de signer le meilleur temps alors que l'humidité était basse et les températures basses, alors on verra ce que ça donnera en qualifs !"

De son côté, Joan Mir, deuxième de cette première journée, se montre lui aussi très satisfait. S'il s'est lui aussi montré très rapide sur un tour, il se félicite principalement du meilleur rythme qu'il affiche sur les longs relais, et qui ne faiblit pas une fois les nouveaux pneus montés sur sa GSX-RR afin de titiller le chronomètre.

"Nous avons un peu travaillé sur tous les aspects, pas seulement le tour rapide. Nous avons amélioré notre rythme, et quand nous mettons un pneu neuf, c'est bien mieux. Les temps au tour arrivent plus vite, et je suis assez content, j'ai été assez bon toute la journée. Dès les premiers moments sur la moto je me suis senti bien avec de bonnes sensations, de la confiance, c'est important", a-t-il déclaré au site officiel du MotoGP.

