Suzuki favori au Qatar ? Sa vitesse de pointe inquiète ses rivaux

Les qualifications du GP du Qatar ont été dominées par les pilotes Ducati et Honda, auxquels se sont mêlés Aleix Espargaró, cinquième avec son Aprilia, et Brad Binder, auteur du septième temps au guidon de sa KTM. Souvent en retrait dans l'exercice du time attack, les pilotes Suzuki n'ont pas véritablement confirmé les promesses des essais, Joan Mir prenant la huitième place, deux positions devant Álex Rins. Le duo espagnol est pourtant particulièrement craint par la concurrence en vue de la course.

La GSX-RR a fait des gains impressionnants en vitesse de pointe : en Q2, Mir a été flashé à 346,1 km/h, devant tous les représentants de Ducati à l'exception d'Enea Bastianini. Pour Jack Miller, les positions des pilotes Suzuki sur la grille de départ ne reflètent pas leur véritable niveau et l'Australien perçoit même un gain spectaculaire sur le moteur japonais.

"Pour moi, la plus grosse surprise a été Suzuki, ils ont fait les morts pendant l'hiver et ici ils ont fait 355 km/h donc ils ont trouvé des chevaux au Japon", déclarait Miller dès vendredi, avant de surenchérir le lendemain : "Je ne dirais pas [que Suzuki est] derrière. Je suis intrigué de voir le niveau de cette nouvelle Suzuki en course. Ils ont l'air d'avoir gagné une trentaine de chevaux. C'est certain parce que l'an dernier, Mir a été doublé par deux Ducati avant la ligne d'arrivée [au GP du Qatar], et [vendredi], en regardant la séance, j'ai vu Rins dépasser Di Giannantonio avant le premier virage. Ils ont fait un gain de puissance assez considérable."

Ces progrès pourraient s'accompagner de difficultés selon Miller : "La Suzuki a la réputation d'être douce sur les pneus. Ça sera intéressant de voir ce que ça donne en ajoutant 30 chevaux sur les pneus, ainsi que la consommation. On ne rend pas une moto plus rapide en ajoutant du carburant. Ça sera intéressant de voir comment ils s'en sortent."

Un verdict partagé par le poleman, Jorge Martín : "J'ai le sentiment que Honda et Suzuki ont beaucoup progressé", a déclaré le pilote Pramac. "Mais on dit tous la même chose, je pense que les Suzuki sont assez fortes. Je continue de penser qu'ils ont plus de puissance, mais on verra car ils géraient habituellement très bien leurs pneus à la fin de la course, mais avec plus de puissance ça ne sera désormais pas si simple. Alors on va voir comment ils vont gérer leurs pneus à la fin de la course parce qu'ils vont peut-être avoir un peu plus de mal sur ce point. Sinon, leur moto semble parfaite ! Elle a sûrement un point faible et on va bientôt le découvrir."

Vendredi, Johann Zarco se disait "un peu estomaqué" par la vitesse de pointe de la Suzuki mais il estime que Miller exagère en évoquant les gains sur le moteur : "En chevaux c'est dur à dire", a confié le Français. "30 c'est quand même beaucoup, ils seraient passés de 270 à 300. Je ne sais pas. Ils ont enlevé un segment au piston ? Il a fait du Miller ! Il annonce 30 chevaux mais il conduit des tracteurs, ça ne lui fait pas peur les chevaux !"

"[Les progrès de Suzuki sont] assez surprenants. En troisième et quatrième, ils accélèrent très fort. Ils arrivent à placer la puissance. Ils n'ont peut-être pas toute la puissance en sixième comme nous mais comme ils arrivent à partir forts sur les premiers rapports, ils arrivent à conserver cette vitesse."

La progression des motos bleues impressionne l'ensemble du plateau. Vendredi soir, Enea Bastianini estimait que la marque de Hamamatsu avait l'avantage sur Ducati et possédait "la moto la plus performante". Qualifié comme l'Italien en première ligne, Marc Márquez se refuse à un verdict aussi tranché mais concède que les Suzuki l'impressionnent.

"On est sur une des pistes les plus particulières du calendrier", a rappelé le #93. "Il est trop tôt pour dire quelle moto est la meilleure ou la pire, mais je n'ai jamais été d'accord avec le fait de dire qu'une moto est la meilleure de la grille. C'est un compromis entre la moto, l'équipe et le pilote."

"Si on trouve un bon compromis, on est constant et on est régulier sur toutes les pistes. La clé, c'est que quand on doit souffrir, il faut souffrir d'une bonne manière et être là [malgré tout] et quand on est sur ses points forts alors il faut gagner la course. C'est la clé du championnat Ceci étant dit, il est encore trop tôt pour dire quelle moto est la meilleure, mais ce qui m'a le plus impressionné c'est la vitesse de pointe des Suzuki, car ils ont beaucoup progressé."

"[En course] je vais aussi comprendre la manière de dépasser avec cette moto. C'est vrai que par le passé il fallait toujours se battre contre les pilotes Ducati, mais maintenant peut-être que ce sera difficile aussi face aux pilotes Suzuki car ils ont un bon moteur", a souligné Márquez.

Un bon moteur qui donne des idées du côté de Yamaha, seule autre marque du plateau à utiliser un quatre cylindres en ligne. Ces dernières semaines, Fabio Quartararo n'a cessé de déplorer l'incapacité de son équipe à trouver de la puissance mais Suzuki sembler prouver qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un V4 pour être performant en ligne droite, ce qui rassure Franco Morbidelli.

"Nous devons travailler pour être un peu plus aux avant-postes", a souligné le pilote Yamaha. "Le fait que Suzuki soit parvenu à trouver de la puissance est encourageant, ça signifie que nous pouvons nous aussi le faire. A présent nous devons travailler, et peut-être que nous y arriverons. J'ai été très content de voir que les Suzuki étaient rapides car ça veut dire que c'est possible."

Avec Léna Buffa et Charlotte Guerdoux