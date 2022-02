Suzuki a choisi : Livio Suppo est son nouveau team manager

Charger le lecteur audio

L'équipe Suzuki va enfin retrouver un team manager. Après une année entière privée de ce rôle-clé dans le box, la structure victorieuse du championnat 2020 officialise aujourd'hui le retour d'un responsable qui va prendre la suite du poste occupé de façon emblématique par Davide Brivio jusqu'au sacre de Joan Mir.

L'Italien, qui avait été aux manettes depuis la préparation de relance du programme MotoGP en 2013, avait quitté son poste à la surprise générale pendant l'hiver 2020, afin de rejoindre Alpine en Formule 1. Une étape qu'il considérait comme une consécration professionnelle après avoir longtemps œuvré dans la catégorie reine des Grands Prix moto, mais un projet dans lequel il n'a pas percé, au point que son nom revienne avec insistance ces derniers mois lorsqu'étaient évoquées les recherches de Suzuki afin de retrouver un team manager.

Finalement confirmé par Alpine, bien qu'à un poste différent de celui qu'il occupait en 2021, Davide Brivio est sorti de l'équation, laissant Suzuki à nouveau dans l'incertitude. C'était sans compter sur l'autre atout sur lequel misait l'équipe japonaise, aujourd'hui officialisé à ce poste qui a tant manqué : c'est Livio Suppo qui rejoint le groupe pour la saison 2022.

L'expérience de la gestion chez Ducati et Honda

Âgé de 57 ans, Livio Suppo est connu pour avoir occupé des rôles similaires chez Ducati puis Repsol Honda, après avoir travaillé à partir de 1994 en 125cc et 250cc. Arrivé au sein du constructeur italien en 1999, il a d'abord opéré au marketing avant de devenir le responsable du projet MotoGP de l'entrée de Ducati en compétition, en 2003, jusqu'en 2009, avec au passage le sacre de Casey Stoner en 2007. Passé ensuite au HRC en tant que directeur du marketing et de la communication, il y a fait venir l'Australien en 2011, avec là aussi un titre à la clé, puis a été promu au rang de team principal en 2013. Il est alors resté en poste jusqu'en 2017 inclus, période durant laquelle Marc Márquez a été titré quatre fois, avant de céder sa place à Alberto Puig.

Depuis, Livio Suppo a gardé des liens avec le MotoGP, mais c'est dans un autre environnement qu'il a poursuivi sa carrière, devenu consultant pour la marque Thok E-bikes. Son nom a circulé ces derniers mois, lorsque Shinichi Sahara s'est ouvert sur les difficultés qui ont été les siennes à tenir le rôle de team manager en plus de celui de responsable du projet. Wilco Zeelenberg et Johan Stigefelt ont également été évoqués, sans concrétisation, et Sahara s'est par ailleurs entretenu avec Davide Brivio afin qu'il puisse reprendre son rôle, possibilité qui semblait encore envisageable il y a quelques jours. Après la dernière annonce d'Alpine, les discussions avec Suppo se sont intensifiées, jusqu'à mener à un accord officialisé aujourd'hui.

Livio Suppo sera donc en poste pour le début du championnat, dont le premier Grand Prix sera disputé la semaine prochaine au Qatar, et Suzuki va retrouver un fonctionnement plus classique, très attendu de tous, avec Shinichi Sahara en chef de projet, Ken Kawauchi en directeur technique et une gestion de l'équipe qui reviendra à l'Italien. Après une année 2021 considérée comme ayant été "transitoire", Suzuki souligne que "l'arrivée de Suppo apporte un regain de confiance avant une saison où l'augmentation des performances par rapport à l'année dernière sera nécessaire".

"Je suis très fier de devenir le team manager de Suzuki Ecstar et heureux de réintégrer le MotoGP après quatre ans", déclare Livio Suppo. "Je suis également très honoré d'être impliqué dans ce grand projet avec Suzuki. Ce sera assurément une tâche compliquée de rejoindre un constructeur historique pour le MotoGP, qui a décroché la couronne en 2020, l'année de son 100e anniversaire. Je pense aussi que ce sera une formidable expérience de commencer à travailler avec deux pilotes talentueux comme Joan Mir et Álex Rins, tous deux en mesure de se battre au sommet en MotoGP."

"La proposition de Sahara-san est arrivée au moment parfait pour moi", souligne le nouveau team manager. "J'ai été occupé à monter ma société de vélos électriques, mais le paddock me manquait clairement et j'étais prêt à revenir. La course a été ma vie, et ce pendant presque toute ma carrière, et je vais faire de mon mieux pour apporter mon expérience au team Suzuki Ecstar. Je sais qu'il s'agit d'une formidable équipe, mais aussi d'un formidable groupe humain, et cela pourrait grandement aider à atteindre nos objectifs plus rapidement."

"Aujourd'hui, le MotoGP est de plus en plus excitant, avec de nombreux pilotes qui sont très rapides et des motos compétitives chez tous les constructeurs. C'est un challenge difficile pour tous ceux qui sont impliqués, où tous les petits détails peuvent faire la différence. Je suis prêt à en faire à nouveau partie et je vais me donner au maximum pour que nous soyons au top avec Suzuki."