Suzuki un peu plus loin mais "bien mieux" en qualifications

Les pilotes Suzuki ont étonné tout le monde lors du premier jour d'essais libres du Grand Prix du Qatar en terminant au sommet de la feuille des temps grâce, notamment, à une vitesse de pointe inattendue et qui leur avait souvent fait défaut jusqu'à présent.

Au terme de la seconde journée, Joan Mir et Álex Rins ont confirmé leur puissance mais ne semblent toujours pas avoir trouvé une véritable solution à l'autre souci qui les handicape depuis leur arrivée en MotoGP : le rythme sur un tour, les empêchant de réaliser de bonnes qualifications. Ils ont ainsi décroché les huitième et dixième places, mais n'ont pour autant pas semblé contrariés par ce résultat.

Pour sa part, Mir a estimé s'être senti mieux "et de loin" en qualifications. "Nous sommes bien mieux que l'an dernier. Même avec des problèmes j'ai pu rouler en 1'53"4, ce qui est un bon chrono", a-t-il déclaré. "Nous ne pouvons pas dire que les qualifications ont été mauvaises, nous ne sommes qu'à trois dixièmes en ayant fait le chrono seuls et avec du vent dans la ligne droite. Si nous avions suivi quelqu'un nous aurions pu être un peu mieux mais nous ne l'avons pas fait, donc nous ne pouvons pas nous plaindre."

"Il faut qu'on apprenne du fait qu'on est toujours ceux qui poussent en étant devant, sans bénéficier d'aspiration et sans référence. Dans ces conditions, il est très important d'avoir quelqu'un, un peu d'aspiration, quand il y a du vent de face et tout cela. Aujourd'hui c'est ce qui m'a manqué, une référence", a estimé le Champion du monde 2020 auprès du site officiel, que Marc Márquez a choisi pour faire son temps avec son premier pneu. "Si je n'ai pas beaucoup de pole positions, c'est pour cette raison, parce que je roule toujours seul et j'essaye de faire mon job, mais il est vrai que dans ces conditions on tire un grand avantage à suivre [quelqu'un]."

"Il nous manque probablement de la vitesse en qualifs pour se battre pour la pole position, mais on n'est pas loin alors je suis content", a ajouté Mir, tout en reconnaissant qu'il en "attendait un peu plus" mais qu'il s'est retrouvé gêné par le vent, une chose sur laquelle il doit "plus travailler". Grâce à la marge qu'il lui reste, il se montre confiant pour la course : "Normalement, partir huitièmes n'est pas une mauvaise place pour nous donc je ne suis pas inquiet. Je pense que nous avons le rythme pour nous battre demain."

Álex Rins

De son côté, Rins s'est montré un peu plus déçu que son coéquipier, victime d'un souci d'adhérence arrière. Lui qui a conclu le premier jour en tête s'est vu rétrograder au dixième rang, et continue de s'interroger sur les raisons qui provoquent systématiquement ce résultat lors de ses qualifications. "Je suis un peu surpris, c'est ce que j'ai dit aux gars quand je suis revenu au box. Pourquoi nous sommes devant aux essais et pourquoi en qualifications les autres sont en mesure d'améliorer leur chrono ?" a-t-il questionné.

Bien que "pas content à 100%" compte tenu de sa rétrogradation par rapport à vendredi, le #42 se veut optimiste au vu des écarts minimes sur la grille : "Nous sommes dixièmes à seulement 0"4, et à 0"2 de Marc [Márquez] qui a terminé troisième. Nous devons nous dire que c'est peut-être l'année la plus serrée en termes d'égalité entre les motos donc que nous ne sommes pas super loin. Nous ne sommes pas à une seconde du premier."

"On va partir dixième pour demain. On l'a déjà fait, alors on sait comment faire. Je suis assez détendu, car je pense qu'on a un bon rythme. On n'a pas pu montrer ce rythme en EL4 car j'essayais certaines choses sur la moto, mais je suis assez calme pour la course de demain", a conclu le pilote espagnol.

