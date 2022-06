Suzuki prévoit un nouveau carénage dès le Sachsenring

Charger le lecteur audio

Suzuki l'avait assuré : en dépit de sa décision de quitter le MotoGP à la fin de la saison, les développements techniques ne seraient pas suspendus pour le championnat en cours. Et en effet, Joan Mir, seul pilote de la marque à avoir pu prendre la piste lundi au test de Barcelone, a reçu deux nouveaux carénages à évaluer.

"Suzuki a apporté des nouveautés et c'est vraiment bien", s'est félicité le pilote espagnol, que l'on dit prêt à rejoindre Honda la saison prochaine. "Nous avons démontré que nous continuons à intégrer de nouvelles pièces sur la base du programme de test initialement établi début 2022, et le fait que Suzuki s'en aille ne change pas cela", a renchéri Livio Suppo, team manager.

Autre bonne nouvelle : ces nouveautés qu'il lui a été donné d'évaluer lundi, au gré de longues comparaisons tout au long de ses 72 tours de piste, semblent bien pensées à en croire Joan Mir, qui n'a pas tari d'éloges à la fin de sa journée.

"C'est une piste sur laquelle, normalement, on n'a pas beaucoup de wheelie, mais on a pu voir que c'était un avantage à d'autres endroits", a expliqué l'Espagnol auprès du site officiel du MotoGP, en référence à l'apport de ces packages aéro en entrée de virage. Mais il s'agit aussi d'aider les pilotes à l'accélération, et c'est la raison pour laquelle il est envisagé d'utiliser celui qui sera choisi dès le Grand Prix d'Allemagne la semaine prochaine, afin de répondre aux relances du Sachsenring.

Suzuki a fait savoir qu'une décision devait encore être prise quant au carénage qui sera homologué à partir de l'Allemagne, en plus de la version standard, mais Mir est déjà impatient d'y être. "Oui, on va probablement l'utiliser là-bas. Il faut qu'on regarde les données et toutes les informations", a indiqué Mir. "J'aime le nouveau carénage donc il faudra un peu tout comparer mais je suis certain que ça peut nous apporter un avantage. Je pense que c'est un domaine de notre moto dans lequel on a une marge de progression et que ça sera vraiment bon."

"On s'est principalement concentrés là-dessus pour essayer de choisir la meilleure option pour la moto et je pense qu'on a les idées plus ou moins claires", a poursuivi le pilote, qui n'a toutefois pas limité sa journée à cet élément. Il s'agissait, plus globalement, de répondre aux soucis rencontrés depuis le début de la saison en cherchant à optimiser la GSX-RR. Il a donc travaillé sur ses réglages d'une manière générale et a cherché avec son équipe technique les ajustements qui pourraient permettre d'améliorer les performances de sa machine et ses sensations de pilotage dans les virages.

"C'était une journée d'essais spéciale. On avait beaucoup de choses à faire et à confirmer", a-t-il indiqué. "On a principalement essayé de résoudre des problèmes que l'on a eus sur les derniers Grands Prix. On travaille dans la bonne direction, donc je suis satisfait de la manière dont les choses se sont passées. […] Bien sûr, ça pourrait être un peu mieux, parce qu'on en veut toujours plus, mais on avance pas à pas pour essayer de résoudre la situation."

"On a un peu amélioré la première phase de turning, c'était mieux. On travaille pour faire en sorte de ne pas empirer plusieurs domaines, c'était le principal. Je suis content de mes sensations, on a vu des améliorations dans ce domaine donc c'était très bien", a conclu le pilote majorquin, auteur du 12e temps de la journée. Rappelons que tout le travail de piste reposait sur ses épaules lundi, son coéquipier Álex Rins ayant été contraint de rester au stand, le poignet gauche plâtré après l'accrochage dans lequel il a été pris au départ de la course dimanche.

Le Champion du monde 2020 espère à présent avoir les moyens de faire son retour sur le podium, dont il est absent depuis dix courses. Déjà entré deux fois dans le top 3 depuis le début du championnat grâce à Rins, Suzuki ne limite pas ses ambitions et compte toujours se battre pour les premières places, la victoire lui échappant plus globalement depuis une saison et demie. "Nous sommes très optimistes en vue des prochaines courses, nous ne baisserons pas les bras tant que ça ne sera pas fini", promet Ken Kawauchi, directeur technique.

Lire aussi : Test Barcelone - Quartararo talonné par Bagnaia et Zarco