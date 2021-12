Takaaki Nakagami se donne "2 sur 10" pour sa saison 2021

Fort de la progression affichée l'an dernier, Takaaki Nakagami avait entamé sa quatrième saison dans la catégorie MotoGP en espérant poursuivre sur son élan. La campagne 2020 l'avait en effet vu décrocher sa première pole position et s'imposer comme un concurrent régulier au top 6. Malgré des déceptions, face à un podium et même une victoire qu'il a cru possibles et qui lui ont toujours échappé, il avait été récompensé par la dixième position au classement des pilotes et, de loin, sa meilleure moyenne de points tout au long de l'année.

Malgré ces promesses, et bien qu'il se soit vu confier la dernière version de la Honda RC213V pour la première fois, 2021 aura pourtant été une saison morose pour le Japonais. Vu seulement six fois dans le top 10 à l'arrivée des courses, il a glissé au 15e rang du championnat, juste devant son coéquipier, Álex Márquez.

Dans une interview accordée à l'édition japonaise de Motorsport.com, Takaaki Nakagami s'est montré très franc. Lorsqu'il lui a été demandé comment il évaluait sa saison, il a répondu : "Peut-être 2 sur 10." Et d'expliquer : "C'est parce que sur la lancée de l'an dernier, l'équipe et moi-même nous étions dit 'cette année, ça va arriver'. Mais au lieu de ça, on a reculé. Même si l'on a eu beaucoup de courses difficiles, il y a beaucoup de fois où j'aurais dû obtenir de meilleurs résultats, et c'est la raison pour laquelle je me donne une note aussi basse."

D'emblée, la saison du pilote japonais a mal commencé, puisqu'il n'a pas réussi à marquer de points lors des deux courses d'ouverture au Qatar. Si la tendance s'est améliorée avec une quatrième place à Jerez et une septième au Mans, il n'allait par la suite obtenir qu'un seul autre résultat dans le top 6, lors du Grand Prix de Styrie au cœur de l'été.

"Comme les autres pilotes Honda, on manquait de grip à l'arrière, ce qui a affecté le freinage et a rendu difficile la recherche d'un bon équilibre. On n'a pas pu résoudre ce problème de toute la saison, et c'est la raison pour laquelle j'ai eu tant de difficultés. Il y a eu quelques circuits où c'était mieux, et on a pu faire de bonnes courses à Jerez et en Autriche, mais à part ça, rien n'a été dans mon sens et on n'a pas pu obtenir de bons résultats. Ça a été une saison pleine de difficultés."

La nécessité de rebondir en 2022

Cette baisse intervient au mauvais moment pour Nakagami, car à l'instar de nombreux autres pilotes, son contrat ne court que jusque fin 2022. Pour la première fois depuis qu'il a rejoint le MotoGP, un autre pilote représente une menace crédible pour son guidon chez LCR, financé par Idemitsu, en la personne d'Ai Ogura, le pilote japonais qui vient de réaliser une belle première saison en Moto2.

À 29 ans, Nakagami estime que son mental est l'une des principales faiblesses qu'il va lui falloir améliorer cet hiver et il prévoit ainsi de suivre un programme d'entraînement d'ici au début des essais de présaison afin de se montrer plus solide l'an prochain.

"Si je continue comme ça [l'année prochaine], les résultats seront les mêmes", souligne-t-il. "Je ne suis plus au stade où j'ai besoin de plus d'expérience, donc si j'arrive à améliorer ce que je dois améliorer, les résultats devraient suivre naturellement."

"En ce qui concerne ma vitesse, j'ai malgré tout pu me montrer en essais, ce n'est pas comme si j'étais constamment lent, et pourtant je n'ai pas obtenu de bons résultats en course. Je pense que les sentiments de pression et d'adrénaline sont assez différents en qualifications par rapport à la course. Il est donc important que je m'améliore sur le plan mental, et en faisant cela, je veux montrer ma vitesse et ma force l'année prochaine. Je dois rebondir et faire un grand pas en avant."

Propos recueillis par Akira Nishimura