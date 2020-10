Nakagami disposera de la Honda de dernière génération en 2021

Honda a confirmé la prolongation de Takaaki Nakagami pour les prochaines saisons, à nouveau dans le team LCR, son équipe depuis ses débuts en MotoGP en 2018. Dans son annonce, le HRC a simplement indiqué que le contrat était de "plusieurs années" mais Nakagami a précisé que l'accord portait sur deux saisons.

"Je suis plutôt heureux d’annoncer mon nouveau contrat avec le HRC", a déclaré le Japonais ce jeudi, en amont du Grand Prix de Teruel. "C’est fait, c’est sur deux ans. Je suis plutôt heureux de rester dans l’équipe. C’est une équipe professionnelle, qui a un bon matériel. J’attends les prochaines saisons avec impatience. Je suis totalement concentré sur les dernières courses à disputer [en 2020]. Je suis heureux de pouvoir annoncer mon contrat de deux ans avec le HRC."

Takaaki Nakagami a par ailleurs précisé qu'il disposerait d'une machine de dernière génération la saison prochaine, alors qu'il est actuellement le seul pilote Honda à rouler avec un modèle 2019. Crise sanitaire oblige, les constructeurs ne pourront pas lancer un nouveau modèle en 2021, ce qui signifie que les pilotes du team Repsol Honda et de l'équipe LCR auront tous la RC213V version 2020.

"Je peux dire que j’aurai la dernière moto", a confirmé Nakagami. "Les quatre moto seront exactement les mêmes. C’est bien. C’est une bonne nouvelle pour moi. Ces trois dernières années, j’avais la moto de l’année précédente. Nous pourrons montrer notre vrai potentiel, et ce serait bien de pouvoir battre l’équipe Repsol, de pouvoir battre l’équipe d’usine. C’est intéressant. Je suis impatient que la saison prochaine débute."

Álex Márquez, futur équipier de Nakagami chez LCR en 2021, s'est lui aussi réjouit de cette décision, qu'il juge "très importante". Lorsque les machines sont différentes, le travail de réglages peut devenir plus complexe et Honda s'évitera ainsi certains casses-tête la saison prochaine.

"Pour les pilotes, ce sera plus facile de comparer les données, parce que si on sait que l’autre a exactement la même moto, les comparaisons sont plus simples", a précisé Márquez en conférence de presse. "Parfois, on fait des comparaisons et on commence à se dire 'Peut-être que l’ancienne moto est meilleure dans ce domaine, un peu plus mauvaise dans celui-là'. Ce sera positif que tous les pilotes aient la même moto. Les informations transmises à l’usine seront plus claires."