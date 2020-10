Impressionné par Márquez, Nakagami veut analyser ses réglages

Álex Márquez a marqué les esprits avec une course d'attaque conclue à la deuxième place en Aragón. Takaaki Nakagami, deuxième meilleur représentant de Honda à l'arrivée avec la cinquième place, a fait partie des nombreux pilotes doublés par le pilote du HRC, et il s'est dit surpris par son aisance, notamment dans le dernier virage. Le plus jeune des frères Márquez parvenait à rester à l'intérieur pour doubler ses rivaux tout en préservant ses pneus, et Nakagami, incapable de faire de même dans cette courbe, aimerait désormais connaître les secrets des réglages de l'Espagnol.

"Je tiens à féliciter Álex, parce qu’il a vraiment bien roulé", a déclaré le pilote du team LCR, meilleur représentant Honda depuis le début de la saison. "Quand il m’a doublé au dernier virage, en début de course, j’ai été un peu surpris. Il était vraiment à l’intérieur. Je me suis demandé comment il pouvait tourner. Je pensais qu'en fin de course il perdrait en performance, mais il est resté dans le groupe de tête et il a pu conserver son rythme. Il avait un petit plus. Il avait plus de performance. Bravo à eux pour la deuxième place. Je veux voir comment il a fait dans cette course. Je veux voir ses données !"

Alors qu'il roule pour sa part avec la version 2019 de la Honda, Nakagami ignore si l'avantage d'Álex Márquez en Aragón vient de sa machine, plus récente, ou de son pilotage. "Je ne connais pas sa moto. Je ne sais pas ce qui fait le plus la différence. La seule chose que je peux dire, c’est que ce week-end, c’était son Grand Prix à domicile, il était motivé. Il a été très bon tout le week-end. Il a très bien roulé en course. Il donnait l’impression de ne pas se préoccuper de la gestion des pneus, mais en fin de course, il était en mesure de jouer la victoire. C’est simple, je pense qu’il a bien construit son week-end pour économiser les pneus."

"C’était facile de doubler au dernier virage pour lui. Il pouvait rester à l’intérieur et tourner. Si j'avais fait ça, je pense que le pneu arrière aurait beaucoup perdu en performance après cinq ou six tours. Il faut plus d’adhérence pour rester à l’intérieur. Je ne sais pas comment il faisait, mais il arrivait à garder le rythme, à maintenir sa trajectoire et à garder de la vitesse. C’est pour ça que je vais aller voir comment il a fait, les réglages de la moto et de l’électronique. Il y a quelques différences à la fois dans son pilotage et sur l’électronique, je veux les comprendre. Cela m’intéresse de voir ses données."

Nakagami doit faire mieux en début de course

Malgré tout, Takaaki Nakagami reste satisfait de sa cinquième place, conquise après un dépassement sur Franco Morbidelli dans le dernier virage de la course, ce qui lui a permis d'être le premier pilote indépendant à l'arrivée. Pour obtenir ce résultat, le pilote japonais a toutefois dû penser préserver ses pneus du départ à l'arrivée, or il estime qu'il doit réussir à se monter plus agressif dans les premiers tours. Le #30 aimerait ainsi s'inspirer d'Álex Rins et Álex Márquez, dixième et 11e sur la grille et pourtant aux deux premières places à l'arrivée en Aragón.

"La gestion des pneus a été difficile dans cette course", souligne-t-il. "Tout le week-end, nous avons roulé avec le pneu tendre, et il nous donnait de meilleures performances, mais en fin de course il nous était très difficile de maintenir le rythme et de gérer le patinage. Au virage 10 et dans le dernier virage, le côté gauche surchauffait facilement, ça patinait de plus en plus. Dès le début, j’ai essayé d’économiser le pneu, pas trop, mais je devais penser en permanence à la fin de la course. C’était très difficile de maintenir le rythme."

"C’est toujours la même chose. Dans les cinq ou dix premiers tours, je dois essayer de rester proche de l’avant. J’ai un peu trop préservé les pneus cette fois, je pensais trop à la fin de la course et je n’ai pas été assez performant au début", poursuit-il. "Álex Márquez a eu un très bon début de course et il a encore décroché un podium, donc c’est l’élément clé. Nous devons vraiment progresser dans ce domaine. Et, avant tout, je dois améliorer mes performances en qualifications."

"Au final, je suis satisfait d’avoir fini devant Franco Morbidelli. En fin de course, j’ai attaqué au maximum. C’était très difficile de rester sur la moto. Au dernier virage, dans le dernier tour, c’était ma dernière chance, j’ai essayé de rester à l’intérieur et j’ai finalement eu la possibilité de le doubler. Je suis satisfait d’être le premier indépendant."

Seul pilote à avoir vu l'arrivée de toutes les courses, Takaaki Nakagami apparait à une brillante cinquième place au championnat, et conserve mathématiquement ses chances en ne pointant qu'à 29 unités grâce à sa régularité et notamment à deux entrées dans le top 5. Il estime que de meilleurs résultats pourraient faire de lui un prétendant au titre, et avant de songer au titre, il veut franchir plusieurs étapes, à commencer par un premier podium en MotoGP.

"Je dis toujours que je ne pense pas en championnat. D’abord, je veux mon premier podium. Ensuite, je penserai à la première victoire. Je dis la même chose à chaque course. Malheureusement, je n’ai pas pu décrocher mon premier podium, mais [j’espère y arriver] très bientôt, dès la prochaine fois, ici en Aragón. Je crois en moi et je crois en mon équipe. Nous faisons de notre mieux, il ne faut pas penser au championnat. [Nous devons] faire de notre mieux, c’est la seule façon de faire."