Une "grosse erreur" a encore privé Takaaki Nakagami du podium

Jamais Takaaki Nakagami n'a été aussi proche de son premier podium en MotoGP. Depuis ses débuts en 2017, le pilote japonais n'avait bouclé aucun tour à l'une des trois premières places mais à Assen, il en a passé 19 à la troisième position et même un à la deuxième, après avoir brièvement pris l'avantage sur Pecco Bagnaia.

Tout a basculé quand Nakagami a été doublé coup sur coup par Maverick Viñales, Johann Zarco et Joan Mir. La pénalité de Bagnaia lui a fait gagner une position supplémentaire mais un passage dans une voie de dégagement deux tours plus tard, dans la 16e boucle, a permis à l'Italien mais aussi à Aleix Espargaró et Marc Márquez de le dépasser. Nakagami n'occupait plus que la neuvième position, qu'il a conservée jusqu'à l'arrivée.

"J'ai fait une grosse erreur, je ne sais pas exactement à quel tour, mais au premier virage j'ai fait une erreur et j’ai perdu des positions", déplore le pilote du team LCR. "Je m'en veux de cette grosse erreur. Après cette erreur il était bien sûr difficile de rattraper mon retard car tout le monde faisait des chronos similaires. Je n'avais pas le rythme pour attaquer à nouveau."

Nakagami ainsi vu une nouvelle chance de décrocher son premier podium lui échapper avec une erreur, comme dans sa chute au GP de Teruel 2020, débuté depuis la pole, ou celle du GP de Valence la même année. En pleurs après avoir pris la quatrième place à Jerez cette année, il croyait en ses chances de goûter au vin pétillant offert aux trois premiers à Assen : "Avant la course je sentais que c'était une belle opportunité de monter sur le podium. En début de course j'étais troisième et j'étais derrière Bagnaia, je me battais pour le podium, mais encore une fois, j'ai fait une erreur."

Joan Mir a été l'un des rares pilotes à réussir des dépassements en course, ayant eu recours à des block-pass pour lesquels il a présenté ses excuses. De nombreux pilotes ont fait part de leurs difficultés à remonter dans le classement, Viñales ayant lui-même été ralenti par Nakagami, mais ce dernier estime qu'il lui était totalement impossible de lutter avec la Ducati de Pecco Bagnaia, comme à son habitude redoutable en ligne droite grâce à la puissance du V4 italien : "Je suis déçu d'avoir fini neuvième mais je suis content du début de la course, de la performance, et c'était vraiment difficile de dépasser Bagnaia parce qu'ils ont comme une fusée en ligne droite, c’était [également] difficile de rester devant lui."

"J'étais derrière Quartararo et j'ai essayé de faire comme pour doubler [Bagnaia] après le virage 12, à l'intérieur. J'étais beaucoup plus rapide que Bagnaia à la sortie des virages 12, 13 et 14, mais je ne pouvais tenter que ça, et puis toujours après la chicane, avant même la ligne droite, il était à côté et me doublait à nouveau très facilement. Sur les images, vous pouvez voir clairement l'ampleur de la différence et j’espère qu’Honda comprend à quel point ça a été difficile pour nous. Il faut un changement, il faut améliorer la moto. C'est tellement difficile de faire une stratégie pour la course."

Nakagami ne perd pas espoir et compte sur une Honda en progrès pour enfin décrocher le podium après lequel il court depuis 2018 dans la deuxième partie de la saison : "Nous avons encore beaucoup de courses à disputer et après la pause estivale, l'Autriche est une bonne piste pour nous et pour moi, et j'ai vraiment hâte d’être en Autriche après la pause. Pour le moment je ne peux que dire ça, et je suis très motivé pour après la pause estivale alors continuons à travailler avec HRC pour développer la moto, c'est vraiment nécessaire pour nous."

