Takaaki Nakagami prolonge chez LCR pour 2023

Charger le lecteur audio

Takaaki Nakagami prolonge l'aventure avec LCR et Honda. L'équipe de Lucio Cecchinello a annoncé que son pilote resterait pour la saison 2023, une décision attendue depuis plusieurs semaines. Sa moto étant sponsorisée par Idemitsu, pétrolier japonais, la présence d'un pilote du pays était un pré-requis et au début de l'été, LCR et Honda envisageaient de donner sa chance à son compatriote Ai Ogura, en lutte pour le titre dans la catégorie Moto2. L'espoir japonais a cependant préféré rester dans la catégorie une année supplémentaire, retirant de facto toute concurrence sérieuse au titulaire actuel.

"Je suis très heureux de pouvoir rester en MotoGP avec LCR Honda Idemitsu en 2023", souligne Nakagami. "Je tiens à remercier Idemitsu et Honda HRC pour leur soutien sans faille. J'attends la saison prochaine avec impatience, je vais tout donner pour décrocher les meilleurs résultats avec l'équipe. Pour le reste de la saison, je vais continuer à travailler dur pour améliorer mes performances."

Nakagami est devenu un pilier de LCR mais ne prolonge cette fois que pour un an, alors qu'il s'était engagé pour deux saisons supplémentaires fin 2020. Il avait alors annoncé sa volonté de se battre pour le titre mondial, alors qu'il court toujours après son premier podium dans la catégorie. Avec une RC213V en difficulté, il n'a décroché que deux top 5 l'an passé et aucun en 2022, ses meilleurs résultats de la saison restant les septièmes places conquises à Jerez puis au Mans.

Nakagami est actuellement le deuxième meilleur représentant de Honda au championnat derrière Marc Márquez, qui a pourtant disputé moins de la moitié des courses au programme en raison de ses différentes absences. L'an prochain, le Japonais partagera le garage avec Álex Rins, qui va remplacer Álex Márquez, en partance pour l'équipe Gresini. Lucio Cecchinello se dit "très heureux" de la prolongation de son pilote et n'a aucun doute sur sa capacité à briller avec la Honda.

"Taka a prouvé depuis 2020 être un pilote très rapide, capable de jouer le podium, et cette année, il s'est toujours battu pour être le meilleur pilote Honda", souligne l'Italien. "J'ai confiance en son potentiel et grâce à ses six années d'expérience au guidon de la Honda RC213V, il va vraiment aider l'équipe LCR Honda Idemitsu et le HRC à améliorer le package et à réduire l'écart avec nos concurrents."

L'annonce de l'équipe LCR signifie qu'il ne reste plus qu'une place à attribuer pour la saison 2023, chez Tech3. Selon nos informations, KTM a déjà signé Augusto Fernández, actuellement en tête du Moto2.

Lire aussi : Où en sont les transferts MotoGP pour 2023 ?