Takaaki Nakagami sera à "99,99%" chez LCR en 2024

Malgré une nouvelle saison difficile, Takaaki Nakagami est plus serein qu'il y a un an quant à son avenir en MotoGP. Sa Honda chez LCR étant sponsorisée par le pétrolier japonais Idemitsu, elle est promise à un pilote venu de ce pays et, en 2022, Nakagami faisait face à la montée en puissance de son compatriote Ai Ogura, alors en lice pour le titre en Moto2 et qui a finalement été vice-Champion du monde de la catégorie.

Ogura a préféré rester une saison de plus en Moto2 mais il vit une campagne 2023 bien plus difficile : Il n'occupe que la 11e place du championnat et semble être sorti des radars de Honda, ouvrant la voie à une prolongation pour Nakagami. Ce dernier espérait être fixé sur son avenir avant le GP de Catalogne, qui a lieu ce week-end, et les dernières discussions avec ses dirigeants ont été plus que rassurantes.

"À Assen avant la pause estivale et lors de la dernière course en Autriche, j'ai eu des réunions avec le HRC, avec Kuwata-san [directeur du HRC], concernant mon avenir proche", a confié Nakagami. "C'est presque réglé. Il y a 99,99% de chances pour que je reste dans la même équipe. C'est ce que je peux dire maintenant, c'est presque fait."

"J'aime cette équipe, tous les mécaniciens et les personnes qui me soutiennent dans mon équipe", a ajouté le Japonais. "Je suis évidemment très heureux."

Nakagami est actuellement le deuxième représentant de Honda au championnat, à 13 points d'Álex Rins, absent depuis sa blessure au Mugello. Dans l'équipe officielle, Marc Márquez et Joan Mir ont aussi manqué plusieurs courses en raison de blessures.

Nakagami impatient de travailler avec Zarco

Takaaki Nakagami avait déjà donné un indice sur sa prolongation au Red Bull Ring, en se réjouissant de l'arrivée de Johann Zarco chez LCR et de la perspective de tirer profit de l'expérience du Français la saison prochaine.

"Évidemment, ce sera une nouvelle très positive pour LCR et pour Honda", confiait Nakagami au site officiel du MotoGP après l'arrivée du GP d'Autriche. "Johann est un bon pilote, qui est toujours performant. Il utilise la Ducati depuis quatre ans et il peut faire des commentaires à Honda, apporter certains secrets à Honda et à l'équipe. C'est une bonne nouvelle et je suis vraiment heureux."

"Je suis impatient de travailler avec lui, dans la même équipe. Il sera dur à battre mais c'est quelqu'un de bien, très sympa. On pourra construire des choses ensemble, avec Johann."