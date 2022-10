Trop limité par sa main, Nakagami renonce au GP d'Australie

Charger le lecteur audio

Takaaki Nakagami devra encore attendre avant de remonter sur la Honda. La chute du premier tour au Grand Prix d'Aragón l'avait laissé avec de sérieuses blessures à la main droite et le pilote a confié avoir perdu 20% des tendons de l'annulaire et 60% de ceux de l'auriculaire, ce qui a nécessité une première opération.

Malgré la douleur, Nakagami a tenu à disputer quelques jours plus tard sa course nationale, le Grand Prix du Japon, présent au calendrier pour la première fois depuis la saison 2019. Les tours disputés à Motegi ont cependant aggravé la blessure et nécessité une nouvelle intervention chirurgicale, longue de quatre heures, au niveau de l'auriculaire.

Le pilote LCR a ainsi fait l'impasse sur le déplacement à Buriram et sera une nouvelle fois forfait à Phillip Island ce week-end. Sa présence au Grand Prix de Malaisie, une semaine plus tard, reste en suspens et sera déterminée la semaine prochaine.

"Après le Grand Prix du Japon, j'ai encore été opéré au niveau des doigts et la situation s'améliore jour après jour mais j'ai encore un peu de mal à saisir certains objets", explique Nakagami. "Je me sens bien, je ne ressens pas de douleur mais le médecin ma recommandé de me reposer encore deux semaines, ce qui signifie que je vais manquer le Grand Prix d'Australie. Lundi prochain, je passerai un nouvel examen pour enlever les points et nous déciderons si rouler en Malaisie sera possible."

En Australie, Takaaki Nakagami sera remplacé par son compatriote Tetsuta Nagashima, qui disputera sa troisième course consécutive après avoir été engagé par Honda en wild-card à Motegi, et déjà piloté la Honda du team LCR en Thaïlande. "Je souhaite à Nagashima-san et à mon équipe le meilleur pour Phillip Island", a précisé Nakagami.

Si le forfait du #30 est désormais certain, Joan Mir espère de son côté être de retour au Grand Prix d'Australie, après avoir manqué quatre courses depuis sa chute au Red Bull Ring, qui l'avait laissé avec des blessures aux jambes. Le Champion du monde 2020 doit passer des examens cette semaine afin de recevoir le feu vert des médecins.