Nakagami privé du podium par une "erreur idiote"

Takaaki Nakagami a une nouvelle fois gâché une chance de décrocher son premier podium en MotoGP. Très performant tout au long du week-end et leader du warm-up, le Japonais était sixième à la fin du premier tour à Austin, mais il a perdu toute chance dans une chute dès la boucle suivante. Reparti dernier, il a franchi la ligne d'arrivée hors des points, à la 17e place.

"Je suis très triste", a déploré Nakagami sur le site officiel du MotoGP. "C'est dommage. Tout le week-end, on a été en forme et vraiment performant sur le sec. Avant la course, sincèrement, je m'attendais à un podium. Après le départ, j'ai vu que Marc [Márquez] essayait de s'échapper. Mes sensations sur la moto étaient assez bonnes après le départ, alors j'étais prêt à attaquer et j'ai essayé de dépasser Joan Mir et Bagnaia. Je me sentais très bien sur la moto mais malheureusement, au virage 12 je suis passé sur une assez grosse bosse à la corde et j'ai perdu l'avant. Je ne m'attendais pas à cette chute en course."

Les données confirment que Nakagami avait le potentiel pour son premier podium, tant son rythme était bon dimanche. Le pilote LCR a réalisé le deuxième meilleur tour en course et il a été très performant après sa chute : entre la fin du deuxième tour et la dernière boucle, il n'a perdu que 0"447 sur Marc Márquez, le vainqueur, et il a repris 3"438 à Fabio Quartararo, deuxième à l'arrivée, alors qu'il était à 1"037 du Français lors du passage sur la ligne d'arrivée précédant sa chute.

"Après la course, je suis reparti et je n'avais rien à perdre", a expliqué Nakagami. "J'ai fait des tours de qualifications, j'ai poussé au maximum. C'est dommage, le rythme était incroyable. Il semble que j'aurais pu me battre avec Marc. Mais c'est facile à dire après la course ! [C'est] une erreur idiote donc je suis vraiment désolé pour l'équipe. Ce qu'il y a de positif, c'est que le rythme était incroyable."

Devant les journalistes, Nakagami a déploré une "erreur très coûteuse" puisqu'il était plus rapide que les pilotes qui ont accompagné Márquez sur le podium : "Seul Marc avait un bon rythme toute la course. Même ceux de Fabio [Quartararo] et Bagnaia [troisième à l'arrivée, ndlr] n'étaient pas fantastiques et j'ai perdu une nouvelle opportunité de signer mon premier podium. Je suis vraiment triste de cette chute."