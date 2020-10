Takaaki Nakagami prolongé par Honda pour plusieurs saisons

Le HRC a officialisé avoir trouvé un accord avec Takaaki Nakagami afin que le pilote japonais conserve sa place en MotoGP. Honda évoque "un contrat de plusieurs années à commencer par 2021".

Engagé en MotoGP depuis trois ans, le pilote japonais a su cette saison convaincre par la hausse de ses performances, alors que Honda souffre tout particulièrement de l'absence de son pilote star, Marc Márquez, blessé depuis le premier Grand Prix. À chaque course, c'est le Japonais, aligné par le team LCR, qui a fait office de premier pilote Honda au classement, jusqu'à l'émergence ces deux dernières semaines d'Álex Márquez, auteur de deux podiums coup sur coup au Mans et en Aragón.

Arrivé en Grand Prix en 2008, Nakagami a rejoint le clan Honda à partir de 2014, avant de faire le grand saut du Moto2 vers le MotoGP en 2018. Il a depuis connu une progression constante à partir du premier top 10 qu'il a obtenu à la fin de sa première saison dans la catégorie reine. Malgré une absence pour blessure fin 2019, il a bondi de la 20e à la 13e place du championnat avec un capital de points plus que doublé. Cette année, il a passé un nouveau cap et s'est affirmé comme l'homme sur lequel Honda pouvait compter dans une année pourtant particulièrement complexe.

Doté d'une machine datant de l'an dernier, le Japonais a mis un point d'honneur depuis le début des courses à se plonger dans les données 2019 de Marc Márquez afin de mieux comprendre l'évolution que devait suivre son pilotage. Très régulier, il est le seul à ce stade de la saison à avoir vu l'arrivée de toute les courses, qu'il a par ailleurs toutes bouclées dans le top 10. Au championnat, l'effet en est net puisqu'il occupe la cinquième place, avec un déficit de seulement 29 points sur le leader bien qu'il n'ait pour le moment pas été en mesure de monter sur le podium.

Toujours aligné par le team LCR, il fera équipe la saison prochaine avec Álex Márquez, qui cèdera pour sa part sa place dans le team Repsol Honda à Pol Espargaró. Son coéquipier actuel, Cal Crutchlow, quittera pour sa part le clan Honda et pourrait tout bonnement ne plus avoir de place sur l'échiquier MotoGP si Andrea Iannone parvient à retrouver son guidon chez Aprilia.

"Je suis très heureux de pouvoir continuer à courir pour LCR Honda Idemitsu en 2021 et au-delà", déclare Takaaki Nakagami. "Je suis reconnaissant envers Honda pour le soutien généreux qui m'est apporté, qui m'a permis d'exprimer tout mon potentiel cette saison. Je ferai de mon mieux pour obtenir de solides résultats lors des courses restantes et pour continuer sur cette lancée l'année prochaine. Je vise plus haut avec Honda, et je me réjouis que ce soutien perdure."

"Je suis très heureux que nous puissions continuer à nous battre avec Takaaki Nakagami en MotoGP à partir de la saison prochaine", se félicite Tesuhiro Kuwata, directeur du HRC. "Cette saison, les performances de Nakagami ont été solides, puisqu'il a terminé toutes les courses dans les points et qu'il est actuellement cinquième. Sa place dans la catégorie MotoGP est sur une pente ascendante, et nous attendons avec impatience de voir quelles seront ses performances lors des courses restantes."

Si sa présence pour la saison 2021 ne faisant pas de doute, notamment garantie par le soutien financier apporté par Idemitsu à l'équipe LCR, Takaaki Nakagami espérait voir ses résultats récompensés par la fourniture d'une moto désormais de spécification égale à celle des autres pilotes Honda. La nature de sa machine pour la saison prochaine n'est toutefois pour le moment pas précisée par le constructeur.

