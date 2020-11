Nakagami a fait le show dans l'une de ses meilleures courses

Takaaki Nakagami avait à cœur de finir la saison sur une bonne note à Portimão, après avoir chuté dans deux des trois courses précédentes, sur le MotorLand Aragón, où il s'élançait depuis la pole, puis à Valence, alors qu'il était en lice pour son premier podium en MotoGP.

Encore à terre en Essais Libres 4, le pilote du team LCR souffrait de la main gauche pendant les qualifications, conclues au 11e rang, mais il assurait cependant que la douleur était juste "un peu perturbante dans certains virages" et qu'elle n'était pas la cause de ce résultat en dessous de ses attentes.

En course, Nakagami n'a gagné que deux positions dans les dix premiers tours, avant de passer dix boucles de plus à cette neuvième place. La fin d'épreuve a été plus animée puisque le Japonais a profité des luttes devant lui pour gagner trois positions en quelques instants, dans les premiers enchaînements de virages du circuit, avant de doubler Andrea Dovizioso et de voir l'arrivée à une cinquième place dont il se satisfait.

"Ce n'était pas facile depuis la 11e place sur la grille", a-t-il confié après l'arrivée. "Il y avait un gros groupe, dès le début de la course. En tout cas, j'ai fait de mon mieux pendant toute la course. J'ai aussi fait de bons chronos à la fin. Je pense que j'ai fait mon meilleur temps au 23e tour, ce qui est plutôt bien. C'était vraiment dur, vraiment difficile d'avoir une stratégie. Au moins, j'ai fait de mon mieux en course. C'est encore une cinquième place. Je suis plutôt content du résultat et de la performance en course. C'est bien de finir la saison 2020 avec un bon résultat, donc je suis content."

Lire aussi : Fabio Quartararo veut souffler et travailler avec un psychologue

Dans les 12 Grands Prix dont il a vu l'arrivée cette saison, Nakagami a toujours été classé dans le top 10 et il a vu l'arrivée deux fois à la quatrième position, ce qui reste à ce jour son meilleur résultat dans la catégorie reine. Même s'il a fait légèrement moins bien sur le circuit de l'Algarve, il estime que cette dernière course est "peut-être" sa meilleure de l'année, grâce au rythme affiché.

"Je suis content de ma prestation en course. C'était une grosse bagarre mais vous savez, j'ai fait de mon mieux et je suis plutôt content d'avoir fini à l'avant du groupe et très proche de Pol [Espargaró]. C'était bien, une bonne course. Peut-être [que les meilleures ont été] la deuxième course de Jerez et Portimão", retenait-il.

Cette cinquième place était toutefois insuffisante face à la victoire de Miguel Oliveira, contre qui il se disputait la neuvième position du championnat. C'est donc finalement dixième que le pilote japonais boucle cette saison, indéniablement sa meilleure en MotoGP, avec tout de même 42 points de plus que l'an dernier.