Nakagami quitte LCR et rejoint Honda au Japon, Chantra le remplace

La carrière de Takaaki Nakagami en MotoGP s'apprête à prendre fin. L'équipe LCR a annoncé que le Japonais quittera l'équipe en fin d'année, après sept saisons passées en catégorie reine, toujours dans la même structure, et sera remplacé par Somkiat Chantra, venu du Moto2.

Nakagami a accepté la proposition de Honda de quitter l'Europe pour retrouver son pays natal, où il aura un statut de pilote d'essais pour le HRC, couvrant notamment le MotoGP, tandis que Stefan Bradl et le nouveau venu Aleix Espargaró se chargeront des essais sur le sol européen. Il conservera un lien avec la catégorie puisque des participations en wild-card sont prévues.

"J'ai décidé de mettre fin à ma carrière de pilote MotoGP à la fin de la saison 2024", déclare Nakagami. "Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à tous les passionnés qui m'ont chaleureusement soutenu. Je tiens également à remercier Idemitsu et Honda pour leur soutien à long terme. À partir de 2025, je serai impliqué dans le développement des machines du HRC. C'est gratifiant de profiter de mes sept années d'expérience du MotoGP. Je suis impatient d'entamer ce nouveau chapitre."

"Je tiens également à remercier Lucio [Cechinello] et tout LCR parce que je me sens membre d'une famille, et ces années à leurs côtés ont été incroyables. Ils resteront toujours dans mon cœur !"

Takaaki Nakagami Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Arrivé en MotoGP en 2018, Nakagami a plusieurs fois frôlé le podium, avec un total de trois quatrièmes places conquises en 2020 et 2021. Il a depuis subi la dégringolade de Honda dans la hiérarchie et, cette année, il lutte au mieux pour quelques points, comme les autres représentants du constructeur.

"Ce n'est pas un au revoir, c'est un à très bientôt !", souligne Lucio Cechinello, grand patron de l'équipe LCR. "Le lien avec Nakagami n'est pas rompu, il va simplement évoluer puisque nous continuerons à le voir au sein du programme de développement du HRC en MotoGP. Les sept dernières années ont été importantes pour la famille LCR. Taka est un grand pilote et une personne incroyable, c'était un immense plaisir de travailler à ses côtés. Sa politesse, sa gentillesse et son professionnalisme signifient beaucoup pour tous les membres de LCR et du HRC, et nous lui en serons toujours reconnaissants."

"Désormais, sa contribution pour le HRC sera fondamentale et je suis impatient de le voir en action. Tout le paddock du MotoGP a du respect et de l'admiration pour Taka, et c'est plus que tout. Merci pour ton travail et le temps passé chez nous, Taka !"

Somkiat Chantra va faire ses débuts en MotoGP

Trente minutes après cette première annonce, LCR a confirmé que Somkiat Chantra sera le successeur de Takaaki Nakagami. Celui qui deviendra le premier Thaïlandais à rouler en MotoGP dispute actuellement sa sixième saison en Moto2 et, après avoir pris la sixième place du championnat la saison passée, il est actuellement dixième. Chantra compte deux succès dans la catégorie, un obtenu en 2022 et l'autre en 2023, et profite du fait d'être asiatique pour rejoindre le MotoGP puisque la seconde moto de LCR est parrainée par le pétrolier japonais Idemitsu.

"Je suis ravi de rejoindre l'équipe LCR", s'est félicité Chantra. "J'ai toujours rêver d'intégrer le MotoGP, et cela va enfin devenir réalité. Je tiens à remercier tous les sponsors et les gens qui m'ont soutenu depuis le début de ma carrière. La saison prochaine, je vais m'atteler à apprendre, à faire mon maximum et à savourer cette nouvelle aventure. Ce sera difficile mais je vais faire de mon mieux."

Somkiat Chantra Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Même si Chantra est actuellement hors du top 10 en Moto2, Cecchinello n'a aucun doute sur sa capacité à briller dans l'élite : "Avec le HRC, nous estimons que le moment est venu d'accueillir un grand talent asiatique tel que Somkiat Chantra, puisque nous pensons qu'il mérite une chance au plus haut niveau de la compétition sur deux roues. Lors de ses saisons en Moto2, il a montré du potentiel et les compétences pour progresser et devenir un bon pilote en MotoGP. LCR et Honda feront de leur mieux pour le soutenir dans les différentes phases de ce nouveau projet."

Malgré le départ de Nakagami et son remplacement attendu par un pilote thaïlandais, le Japon sera toujours représenté sur la grille puisqu'Ai Ogura, actuel deuxième du Moto2, fera ses débuts dans l'équipe Trackhouse. Il est l'un des deux autres débutants confirmés aux côtés de Fermín Aldeguer, cinquième du Moto2 et dont l'arrivée sur une Ducati de l'équipe Gresini a été officialisée mercredi.

La seule équipe devant encore annoncer ses pilotes est Pramac, mais tout porte à croire que Miguel Oliveira et Jack Miller seront recrutés pour remplacer Jorge Martín et Franco Morbidelli, en partance pour Aprilia et VR46 respectivement.

La grille MotoGP 2025

Équipe Pilotes Pecco Bagnaia Marc Márquez Brad Binder Pedro Acosta Aprilia Racing Team Jorge Martín Marco Bezzecchi Fabio Quartararo Álex Rins Joan Mir Luca Marini Miguel Oliveira* Jack Miller* Johann Zarco Somkiat Chantra Álex Márquez Fermín Aldeguer Fabio Di Giannantonio Franco Morbidelli Trackhouse Racing Raúl Fernández Ai Ogura Enea Bastianini Maverick Viñales

*Pilotes pressentis