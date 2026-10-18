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Tardozzi : "Il n'est absolument pas vrai que Márquez se soit fait une Ducati sur mesure"

Le team manager de l'équipe officielle Ducati rejette les accusations de ceux qui estiment que la Desmosedici GP a été trop orientée vers Marc Márquez, au détriment des autres pilotes.

Matteo Nugnes

Publié: 18 oct. 2026, 11:15

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Aprilia a réalisé une prestation historique en Indonésie, en plaçant pour la première fois quatre RS-GP en tête de la course longue. Cependant, le Grand Prix dans son ensemble a été plus favorable qu'il n'y paraît à Ducati. Certes, une défaite comme celle de dimanche se fait toujours sentir, mais si l'on regarde le classement, Marc Márquez a quitté Mandalika avec un retard inchangé de deux petits points sur Jorge Martín.

Si l'on considère qu'après le Grand Prix du Japon, le team manager Davide Tardozzi avait souligné que perdre une dizaine de points aurait été un bon résultat sur un circuit qui n'a jamais vraiment souri à l'Espagnol et à la Ducati, on comprend dans quelle mesure le bilan du week-end peut être, tout compte fait, satisfaisant pour les hommes en rouge.

"Si l'on s'en tient au résultat pur, c'est-à-dire au fait d'arriver sur place avec deux points de retard et de repartir avec deux points de retard, c'est pour nous un succès", a déclaré Tardozzi après la course au micro de Sky Sport MotoGP.

"Il est clair que le véritable problème demeure : l'Aprilia s'est montrée nettement supérieure. Nous le savions surtout sur ce circuit, mais nous espérions un écart un peu moins important. C'est la vérité."

"Ensuite, les autres circuits nous en diront davantage, notamment Phillip Island, où, honnêtement, il y a d'autres grands virages qui, selon moi, peuvent favoriser l'Aprilia, en raison de l'adhérence à l'angle d'inclinaison maximal", a-t-il ajouté.

"Nous verrons bien : si nous tenons bon là-bas, je pense que le titre reste tout à fait à notre portée. On va prendre les courses les unes après les autres. Il reste encore 185 points à Márquez et nous sommes à -2."

Marc Marquez, Ducati Team

Photo : Gold and Goose Photography / Getty Images

Il y a toutefois un fait qui surprend à ce stade de la saison, à savoir que parmi les cinq premiers du classement général, seul Marc Márquez pilote une Ducati. Une situation qui contraste fortement avec ce que l'on a pu observer ces dernières années et que beaucoup attribuent au fait que la Desmosedici GP aurait été trop orientée vers le nonuple champion du monde, pénalisant peut-être les autres pilotes de la marque. Une hypothèse que Tardozzi réfute toutefois catégoriquement.

"C'est tout simplement parce que toutes les Aprilia sont devant. Cela dit, je ne crois pas et je suis totalement en désaccord avec ceux qui affirment que Marc Márquez a orienté le développement de la moto à son profit. Ce n'est absolument pas vrai", a-t-il affirmé.

"J'ai vu ce qui a été proposé, ce que les autres pilotes ont décidé : il n'est donc absolument pas vrai que Márquez se soit fait une moto sur mesure. Ce ne sont que des propos de comptoir. Ceux qui participent au développement de la moto savent parfaitement ce qui a été fait pour eux et ce que nous avons essayé de faire pour les autres. Par exemple pour Pecco, même si ça n'a finalement pas bien marché."

"Nous avons toujours eu la possibilité et la capacité de développer la moto pour chaque pilote. Autrement dit, ce n'est pas parce que la moto convient à Márquez qu'elle convient désormais à tout le monde. Par exemple, Pecco utilise un carénage différent de celui de Marc, pour ne citer qu'un exemple. Il a utilisé pendant longtemps une aérodynamique de bras oscillant différente de celle de Márquez."

"Ainsi, chacun des pilotes officiels, et j'y inclus également Álex Márquez et Di Giannantonio, a la possibilité de choisir ses propres équipements. Nous ne concevons pas la moto pour Marc Márquez en espérant qu'elle convienne à tout le monde, ce n'est pas comme ça", a-t-il conclu.

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