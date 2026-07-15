Pour Tardozzi, Aprilia et Ducati se valent et ça ne changera pas après la pause

La première moitié du championnat a livré son verdict : mis à part quelques apparitions de la KTM de Pedro Acosta sur les podiums, avec notamment une victoire en course sprint, les trophées et médailles ont principalement été répartis entre les pilotes Aprilia et Ducati.

Le rapport de force entre les deux constructeurs est plus équilibré que par le passé. En course sprint, on dénombre six succès pour Ducati sur un total de 18 pilotes placés dans le trio de tête, contre quatre succès pour Aprilia et 11 médailles au total. La marque de Noale a en revanche pris l'avantage dans les courses longues avec six victoires à cinq et 17 podiums contre 12 pour Ducati.

Cette tendance s'est principalement écrite en début de championnat, car Aprilia a grandement impressionné lors des premiers Grands Prix en affichant un gain évident de compétitivité. Les responsables de Ducati n'avaient eu aucun mal à admettre à l'époque le besoin d'ajuster le package technique de la Desmosedici pour combler un retard attestant d'un rapport de force inversé.

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Davide Tardozzi estime cependant que la malchance a aussi joué un rôle, d'abord en défaveur de Ducati puis d'Aprilia. Il en arrive donc à la conclusion que les deux machines sont à présent d'un niveau proche, sans que l'une ou l'autre ait réussi à se démarquer de façon constante, quelles que soient les conditions de course.

"Je crois que Ducati a toujours été raisonnablement compétitive", juge le team manager de l'équipe d'usine pour Sky Sport MotoGP, diffuseur italien du championnat. "Après, il y a eu des épisodes malchanceux pour nous en début de saison, comme nos adversaires ont aussi joué de malchance dans la seconde partie de cette première moitié de saison."

"Donc je pense que les motos se valent et, à mon avis, cela restera le cas jusqu'à la fin de la saison. À Silverstone, Aprilia sera certainement un peu plus favorite que nous compte tenu des caractéristiques de cette piste, alors que nous serons favoris sur d'autres circuits. Donc je pense qu'actuellement, les motos peuvent être équivalentes et que ce sont les pilotes qui font la différence."

Je pense qu'actuellement, les motos peuvent être équivalentes et que ce sont les pilotes qui font la différence.

Si la confrontation se joue véritablement entre les pilotes, deux éléments ont fortement pesé au cours de cette première moitié de championnat. D'abord, les problèmes physiques de Marc Márquez jusqu'à son opération suivie d'une courte convalescence.

Dans le clan Aprilia, c'est l'effondrement soudain de la courbe de résultats de Marco Bezzecchi qui a eu un effet notable puisque le pilote qui avait remporté les trois premiers Grands Prix et continué ensuite à faire preuve d'une grande régularité le dimanche, n'a pratiquement plus marqué de points après son triomphe au Mugello.

Davide Tardozzi, team manager de l'équipe officielle Ducati. Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Les motos se valent, les pilotes font la différence, et ensuite, certains épisodes de chance et de malchance comme nous en avons eu et comme en ont eu nos adversaires peuvent faire la différence pour gagner le championnat", reprend Davide Tardozzi, qui prédit déjà : "D'ici à la fin du championnat, ce sera un yo-yo entre Ducati et d'autres."

Le scénario de 2026 n'est pour le moment écrit qu'à moitié, et rien ne dit que la seconde partie du championnat s'inscrira dans la même tendance. Mais en attendant, le responsable italien se félicite de la force avec laquelle Ducati a réagi à ce qui semblait initialement devoir être un conte de fée pour Aprilia.



"Bravo à eux, car ils ont fait un excellent travail", salue Tardozzi à l'attention du constructeur rival. Et d'assurer : "Les ingénieurs [Ducati] n'ont jamais baissé les bras. Même en ayant 102 points de retard il y a quelques courses [pour Marc Márquez, ndlr], nous avons réussi à garder les pieds sur terre, à bien travailler, à essayer d'améliorer la moto."

"Il y a encore besoin de l'améliorer, et je crois que Gigi [Dall'Igna] et ses équipes sont en train de réfléchir, malgré les vacances, à comment donner quelque chose aux pilotes pour la seconde partie de la saison."

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