Selon Tardozzi, "perdre 10 ou 12 points" en Indonésie serait acceptable pour Ducati

Davide Tardozzi, team manager de l'équipe officielle Ducati, estime que "perdre dix ou 12 points" lors du Grand Prix d'Indonésie, cette semaine, serait un résultat acceptable. Il fait principalement référence à Marc Márquez, qui est en lutte pour le titre mais n'affiche pas un palmarès favorable à Mandalika.

La GP26 que pilote l'Espagnol pourrait également ne pas être à l'aise sur ce circuit, un point sur lequel Davide Tardozzi s'est montré franc lors des interviews qu'il a données le week-end dernier, au Japon. À plusieurs reprises, il a admis que d'autres motos seraient plus rapides en Indonésie, faisant essentiellement référence à l'Aprilia qui constitue la principale menace de Ducati au championnat.

S'adressant à TNT Sports à l'issue du week-end de Motegi, dans lequel Márquez a marqué le maximum de points, le responsable italien a déclaré : "Mandalika ne convient pas vraiment à notre moto."

Puis, lorsqu'on lui a demandé directement ce qu'il considérerait comme un bon résultat en Indonésie, l'ancien pilote a donné des chiffres concrets : "Je pense que perdre dix ou 12 points pourrait être considéré comme un résultat honorable."

Soucieux de ne pas être perçu comme défaitiste, Davide Tardozzi s'est donné beaucoup de mal pour nuancer cette déclaration à la fin de l'interview, en déclarant : "Je voudrais conclure par une chose. Oui, on peut considérer que perdre dix ou 12 points serait une perte normale à Mandalika, mais nous y allons pour gagner."

Jorge Martín (Aprilia Racing Team) et Marc Márquez (Ducati Team) Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Même si Ducati compte faire tout son possible pour gagner en Indonésie, son meilleur pilote, Marc Márquez, n'a encore jamais terminé une course MotoGP sur ce circuit. Mandalika a même été le théâtre de l'accident qui a prématurément mis un terme à sa saison l'an dernier, après avoir été percuté par Marco Bezzecchi.

L'équipe d'usine Ducati a également peiné à trouver la vitesse tout au long du week-end durant l'édition 2025, et ce alors que Pecco Bagnaia venait de dominer nettement le GP du Japon. Marc Márquez s'était qualifié à une neuvième place inhabituellement basse sur la grille de départ.

Ce qui peut donner un peu d'espoir, c'est le fait qu'une autre Ducati s'était imposée, en l'occurrence la version 2024 que pilotait Fermín Aldeguer sous les couleurs de Gresini, même si Bezzecchi et son Aprilia faisaient figure de favoris jusqu'à l'accident du départ.

Plus largement, les Ducati ont tout de même remporté trois victoires d'affilée à Mandalika, avec Pecco Bagnaia en 2023, Jorge Martín en 2024 avec Pramac, et donc Fermín Aldeguer en 2025.

Cela ne réconfortera toutefois guère Márquez au vu de sa relation personnelle avec ce circuit. D'autant que c'est justement Martín, désormais au guidon d'une Aprilia, qu'il tente de rattraper au championnat, où le Madrilène dispose de deux points d'avance à l'approche de ce week-end.

S'il y a bien un pilote capable de trouver le moyen d'obtenir le meilleur résultat possible en Indonésie, même si le week-end s'annonce difficile, c'est Marc Márquez, a laissé entendre Tardozzi.

"En fin de compte, encore une fois, c'est un leader", a déclaré le team manager de Ducati. "C'est un leader au sein du garage. Il sait comment motiver les gens, et il sait comment s'appuyer sur eux."

"C'est sa façon d'interagir avec les membres de l'équipe, d'expliquer les problèmes et de mettre en avant les points forts de la moto qui pourrait l'aider davantage que de se concentrer sur les problèmes. Car parfois, il vaut mieux se concentrer sur les aspects positifs plutôt que de ruminer les problèmes."