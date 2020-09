L'ambition du team Petronas : "Rendre Valentino Rossi encore meilleur"

Alors qu'il ne reste plus que quelques formalités administratives à régler, il est acquis que Valentino Rossi prolongera sa carrière en MotoGP la saison prochaine en rejoignant l'équipe Petronas Yamaha SRT. Le nonuple Champion du monde rejoindra une formation ambitieuse, mais aussi un environnement complètement différent de celui dans lequel il évolue actuellement avec l'équipe officielle Yamaha. Mais pour le team manager, Wilco Zeelenberg, une chose est primordiale : "Nous voulons toujours faire en sorte que les pilotes s'améliorent."

Rejoindre Petronas est une option qui a pris corps au cours de l'hiver dernier pour Valentino Rossi, puis qui s'est peu à peu concrétisée au printemps lors des négociations menées entre les différentes parties. Désormais, la dernière étape se déroule entre les avocats de Yamaha, Petronas et Rossi lui-même avant d'en arriver à un accord final. En rejoignant l'équipe malaisienne, mais sous contrat avec Yamaha, le pilote italien prendra la place laissée vacante par Fabio Quartararo, qui cette année a mené la structure à la victoire et qui, après les cinq premières manches, occupe la tête du championnat.

"Nous perdons Fabio au profit de l'équipe factory et nous allons en effet garder cette place libre pour Valentino", a résumé Wilco Zeelenberg lors d'une interview avec Motorsport.com en marge du Grand Prix de Styrie. "C'est l'usine qui signe un contrat avec Valentino et, jusqu'à présent, nous n'avons pas entendu dire que le contrat avait été signé. Cela dépend de ce que veut Valentino et de ce que veut Yamaha. Nous sommes juste un peu éloignés de cela, il est sous contrat avec Yamaha et non avec Petronas."

L'un des paramètres sur lesquels Petronas a son mot à dire est la formation du team qui entourera le pilote italien. Car si Zeelenberg et les autres membres directeurs ont soigneusement constitué leur équipe au cours de ces dernières années, Rossi a indiqué qu'il aimerait conserver une partie de son entourage habituel à l'heure de rejoindre Petronas. "C'est ce dont ils parlent. Il a ses souhaits, mais nous avons la responsabilité finale sur ce point", a souligné Zeelenberg. "Ce sera un peu un mélange. Nous travaillons bien sûr sur une équipe pour l'avenir et nous ne pouvons pas cacher le fait que Valentino a encore un an à faire. Il se montre merveilleusement bon pour son âge, mais il ne représente plus l'avenir : on parle de jeunes pilotes [pour l'avenir] et non de Valentino. Nous voulons trouver un mélange et nous prenons également la responsabilité de décider qui nous allons engager dans notre équipe."

En rejoignant la catégorie reine la saison dernière, la formation ambitieuse qu'est le team Petronas a donné un nouvel élan au MotoGP, au point qu'elle contribue à offrir cette année à Yamaha de réelles chances de titre pour la première fois depuis 2015. Le positionnement du Petronas Yamaha SRT a toutefois été défini lors de la présentation de l'équipe, en mars, comme celui d'une ambitieuse équipe souhaitant conquérir le monde avec de jeunes talents. À la question de savoir comment Rossi pourrait s'inscrire dans ce schéma à 41 ans, Wilco Zeelenberg a répondu : "Je pense qu'il s'intègre très bien dans ce cadre. C'est une occasion unique pour nous d'avoir le plus grand pilote de tous les temps à bord, c'est unique."

"Si vous m'aviez dit il y a dix ans que je serais le team manager de Valentino Rossi, je l'aurais mis en doute", a poursuivi le Néerlandais, lui-même transfuge du team Yamaha factory. "C'est cool de faire cela, mais nous voulons le rendre encore meilleur l'année prochaine qu'il ne peut l'être maintenant. C'est notre défi, mais c'est aussi notre ambition. Nous voulons faire en sorte que les pilotes en fassent plus qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent. Nous y sommes assez bien parvenus ces deux dernières années et j'ai hâte de voir si Valentino sera capable de faire de même."