Un technicien Honda du team LCR positif au COVID-19

L'équipe LCR Honda a annoncé ce vendredi soir qu'un membre du staff technique Honda travaillant dans la structure dirigée par Lucio Cecchinello a été testé positif au COVID-19. Comme le veut le protocole, il a été placé à l'isolement et les personnes appartenant à son groupe de travail ont à leur tour été testées. L'état de santé de cette personne n'a pas été précisé.

"Malheureusement, un membre du HRC travaillant pour LCR Honda a été testé positif au COVID-19 aujourd'hui et il a été immédiatement isolé. Les trois membres ayant eu un contact de catégorie 1 avec lui ont été isolés et testés, avec des résultats négatifs", indique le team LCR sur ses réseaux sociaux.

La reprise du MotoGP, en juillet, s'est appuyée sur un protocole très strict visant à la fois à réduire drastiquement les présences sur les Grands Prix et à isoler les groupes les uns par rapport aux autres. Le tracing et les tests constituent un autre pilier de ce nouveau fonctionnement, chacun devant présenter un test négatif pour être autorisé à entrer dans le paddock et des tests supplémentaires étant pratiqués pendant les week-ends de course.

Durant la première moitié du championnat, quelques cas ont ainsi été détectés, le seul pilote concerné étant Jorge Martín en Moto2, qui a manqué les deux Grands Prix organisés à Misano et vu s'envoler de gros points alors qu'il se battait pour le titre.

Cal Crutchlow a admis aujourd'hui avoir manqué de personnes dans son stand à cause de cette situation. "Cela nous rend la vie plus difficile, c'est sûr, on manque de staff, mais cela ne nous empêche pas de travailler dur et de continuer à faire notre travail dans le stand", a expliqué le pilote anglais. LCR a précisé dans la soirée que "le HRC a d'ores et déjà déployé de nouveaux techniciens ayant été testés négatifs, si bien que Crutchlow et Nakagami seront comme toujours pleinement soutenus".

"Aujourd'hui, on a tous passé un nouveau test et tout le monde dans le stand a été testé négatif", a précisé Cal Crutchlow. "Je ne sais pas comment ils font, mais c'est un test rapide et nous avons eu les résultats en une heure. J'ai fait deux tests aujourd'hui. J'avais le nez qui n'arrêtait pas de couler, parce qu'on m'a fait le prélèvement nasal deux fois. Mais ça va, ça montre à quel point on est volontaires car on le fait tout le temps."