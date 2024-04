Test Jerez - Di Giannantonio leader, Yamaha et Honda changent tout

Les pilotes sont restés sur le circuit de Jerez ce lundi, pour le premier des trois tests organisés pendant la saison. Aux 22 titulaires se sont ajoutés Lorenzo Savadori, le pilote d'essais d'Aprilia déjà engagé en wild-card pendant le week-end, alors que Dani Pedrosa a cédé sa place sur la KTM à Pol Espargaró, passé à un rôle d'essayeur cette année. Stefan Bradl, qui a pris part au GP, n'était pas sur la Honda, tandis que Ducati et Yamaha ont également démarré ce test sans pilote d'essais.

Maverick Viñales a mené en début de séance et Álex Márquez puis son aîné, Marc Márquez, ont aussi pointé en tête au cours de la première heure. Brad Binder et Pecco Bagnaia se sont succédé en tête dans la deuxième, avant que Fabio Di Giannantonio ne prenne l'avantage dans la troisième.

À la mi-journée le pilote VR46 devance deux compères de l'Academy de Valentino Rossi, Franco Morbidelli et Pecco Bagnaia, ainsi que Marc Márquez, qui teste pour la première fois le frein arrière au niveau du pouce sur la Ducati. Brad Binder est cinquième devant Viñales, Álex Márquez et Raúl Fernández, qui a pris le guidon de l'Aprilia 2024 pour la première fois. Alex Espargaró et Miguel Oliveira complètent un top 10 dont sont absents Jorge Martín, 12e, et les deux Français, puisque Fabio Quartararo est 16e et Johann Zarco 19e.

Mais plus que les chronos – indissociables des pneus utilisés, de la quantité de carburant et de l'évolution des conditions de piste – ce sont les nouveautés introduites par les marques lors de ce test qui en font tout l'intérêt. Les regards sont principalement tournés vers Yamaha et Honda, qui ont de grosses évolutions pour essayer de combler leur retard sur les marques européennes.

Chez Yamaha, les changements les plus visibles sont aérodynamiques, avec un aileron avant triplan, un nouveau carénage proche de celui de la KTM et un diffuseur inspiré par la Ducati.

Lire aussi : MotoGP Yamaha dévoile de grosses évolutions aérodynamiques à Jerez

Du côté de Honda, les pilotes LCR testent la moto dont disposait Bradl au cours du week-end, avec un carénage inspiré de la Ducati, une position du pilote visiblement plus basse, un aileron arrière renouvelé et une sortie d'échappement raccourcie. Lucio Cechinello, patron de l'équipe, a précisé au micro de Sky Sport Italie que ses pilotes disposaient d'évolutions aérodynamiques destinées à améliorer les sensations, le comportement et le grip de la RC213V, avec aussi des essais relatifs aux suspensions au programme, mais pas de nouveau moteur. Les pilotes de l'équipe officielle avaient déjà évalué cette moto lors d'un test peu concluant à Barcelone.

Ducati, en tête de tous les championnats, a naturellement des évolutions plus discrètes. La marque veut notamment travailler sur les soucis de vibrations rencontrées ces dernières semaines, même s'ils ne se sont pas manifestés à Jerez. Pecco Bagnaia évalue des changements de géométrie et Franco Morbidelli a des changements de réglages liés à l'ergonomie. Aprilia teste de son côté un nouveau variateur de hauteur à l'arrière, que Savadori avait déjà au cours du week-end.

Lire aussi : MotoGP Photos - Les évolutions sur les motos au test de Jerez

La matinée a été marquée par deux chutes, pour Enea Bastianini au virage 7 et Marco Bezzecchi au virage 5. Les pilotes seront en piste jusqu'à 18h00.

Test Jerez, 14h