Test Jerez - Zarco en tête, Nakagami se fait mal au genou

Au lendemain du Grand Prix d'Espagne, les pilotes étaient encore sur le circuit de Jerez ce lundi, pour la première journée de test en cours de saison. Les représentants de l'équipe Honda officielle, Fabio Quartararo et Brad Binder se sont succédé en tête en début de journée, avant que Johann Zarco ne prenne la première place peu avant 13h00, pour ne plus la lâcher. Au lendemain de la chute qui a provoqué son abandon, le Français a devancé Brad Binder et Quartararo, qui a notamment travaillé sur les freins, un nouveau garde-boue et un bras oscillant modifié afin d'améliorer le grip arrière.

Jack Miller a pris la quatrième place dans une journée sans beaucoup de nouveautés à tester sur la Ducati. Au sortir des tests hivernaux, Pecco Bagnaia s'était plaint d'avoir de trop nombreuses pièces à passer en revue mais cette fois, la marque a laissé les pilotes travailler sur leur réglages. Le vainqueur de la course d'hier s'est contenté d'un modeste 12e temps et de 24 tours en piste, le deuxième plus faible total de la journée, bien loin des 78 de Quartararo ou des 85 de Pol Espargaró, pilote le plus actif en piste et auteur du cinquième temps.

Joan Mir s'est classé au sixième rang devant ses compatriotes Aleix Espargaró, Álex Rins et Jorge Martín, tandis qu'Enea Bastianini est venu compléter le top 10. Leader en tout début de journée, Marc Márquez n'a plus cherché à faire de tours rapides par la suite et s'est contenté de la 14e place, devant Maverick Viñales, Franco Morbidelli et Andrea Dovizioso, trois pilotes pour qui ce test était précieux puisqu'ils peinent à tirer le meilleur de leurs machines.

Une chute douloureuse pour Nakagami

La journée a été marquée par un nombre conséquent de chutes, dont une assez lourde pour Takaaki Nakagami au premier virage, ce qui a mis fin à sa journée. "La radio n'a pas révélé de fracture mais il ressent une certaine douleur dans les ligaments du genou gauche donc nous avons décidé de le transférer à Barcelone pour une IRM dès son atterrissage", a expliqué Lucio Cecchinello, le patron de l'équipe LCR pour laquelle court le Japonais. "Il a quitté le paddock en marchant."

Parmi les autres pilotes à terre, on dénombre Maverick Viñales au virage 7, Brad Binder au 8 puis au son frère Darryn Binder au 13, Johann Zarco au premier freinage, Remy Gardner au virage 4 et enfin Lorenzo Savadori, le pilote d'essais d'Aprilia, dans la sixième courbe, ce qui a provoqué un drapeau rouge d'une demi-heure.

Stefan Bradl n'a pas pris la piste après ses deux chutes de dimanche mais le pilote d'essais de Honda a déjà pu aider le constructeur en participant aux deux dernières courses en wild-card. Raúl Fernández s'est également abstenu de rouler après avoir déclaré forfait pour le GP d'Espagne, sa main droite étant restée douloureuse en raison de la chute des qualifications à Portimão.

Les pilotes titulaires ne reprendront plus la piste avant les premiers essais du Grand Prix de France, à la fin de la semaine prochaine.

Test Jerez

Pos. Pilote Moto Chrono/Écart Tours 1 J.Zarco Ducati 1'37"136 54 2 B. Binder KTM +0"158 58 3 F. Quartararo Yamaha +0"302 78 4 J. Miller Ducati +0"320 53 5 P. Espargaró Honda +0"420 85 6 J. Mir Suzuki +0"620 66 7 A. Espargaró Aprilia +0"638 46 8 Á. Rins Suzuki +0"642 67 9 J. Martín Ducati +0"645 61 10 E. Bastianini Ducati +0"666 45 11 Á. Márquez Honda +0"669 80 12 P. Bagnaia Ducati +0"671 24 13 M. Bezzecchi Ducati +0"687 56 14 L. Marini Ducati +0"761 69 15 M. Márquez Honda +0"804 60 16 M. Viñales Aprilia +0"930 59 17 F. Morbidelli Yamaha +0"941 83 18 A. Dovizioso Yamaha +1"043 66 19 F. Di Giannantonio Ducati +1"135 64 20 T. Nakagami Honda +1"153 16 21 M. Oliveira KTM +1"183 65 22 R. Gardner KTM +1"453 44 23 D. Binder Yamaha +1"761 54 24 L. Savadori Aprilia +1"791 55