Test Losail, J1 - Bagnaia leader, les marques italiennes dominent

Après un test de Sepang dominé par les pilotes Ducati, le clan Aprilia a longtemps eu l'avantage ce lundi à Losail, pour la premières des deux journées du dernier test avant le début de la saison, mais les machines de Borgo Panigale ont su répondre dans l'après-midi.

Très discrets dans la première partie de la journée, les pilotes de l'équipe Ducati officielle sont revenus au contact de Maverick Viñales, leader à la mi-journée, mais l'Espagnol a répliqué en améliorant plusieurs fois sa référence. L'avantage d'Aprilia sur cette journée s'est confirmé quand Aleix Espargaró puis Raúl Fernández, de retour après avoir dû renoncer à la majeure partie du test de Sepang, ont pris les commandes. Brad Binder a brièvement placé sa KTM en tête mais Fernández est repassé devant dans la foulée. Viñales s'est par la suite repositionné en première position pour 0"060.

À une heure et demie de la fin du roulage, Pecco Bagnaia a donné le pouvoir à Ducati en signant coup sur coup les deux meilleurs chronos de la journée, pour se rapprocher à moins de trois dixièmes de la pole record de Luca Marini en novembre dernier. Le classement a évolué derrière le double champion du MotoGP mais sa position n'a pas été menacée.

Les marques italiennes ont finalement occupé sept des huit premières places. Jorge Martín a signé le deuxième temps devant Aleix Espargaró et Brad Binder, seul représentant de KTM parmi les leaders. Fabio Di Giannantonio a pris la cinquième place devant Maverick Viñales et Álex Márquez, qui est tombé au virage 14, comme Marco Bezzecchi dans la matinée. Augusto Fernández et Jack Miller ont eux aussi chuté, au premier et au sixième virage respectivement.

Les deux Français du plateau étaient distancés avant d'intégrer le top 10 en toute fin de journée. Johann Zarco est ainsi remonté au neuvième rang, ce qui a fait de lui le meilleur représentant de Honda, devant Fabio Quartararo. La Yamaha dispose de deux configurations aérodynamiques à l'arrière pour ce test, une avec un aileron arrière et l'autre reprenant les ailettes "stégosaures" déjà vus sur la Honda à Sepang. L'équipe japonaise a également testé un nouvel échappement. Álex Rins et Cal Crutchlow ont terminé la journée en fond de classement avec les deux autres M1 présentes ce lundi.

Pedro Acosta a été absent des dix premiers pour la première fois depuis le début des tests de pré-saison, avec le 15e temps devant Marc Márquez, resté discret lorsque les pilotes ont fait des tours rapides dans la deuxième partie de la journée. Le sextuple champion du MotoGP est resté à moins d'une seconde de Bagnaia.

Les pilotes seront encore en piste mardi, pour la dernière fois avant le début de la saison. Tous les titulaires seront à nouveau présents à l'exception de Franco Morbidelli, sur la touche en raison de sa chute à Portimão à la fin du mois de janvier. Michele Pirro assure l'intérim chez Pramac.

Test Losail - Jour 1