Test Mandalika, J1 - Pol Espargaró leader sur un circuit très sale

C'est dans des conditions peu praticables que les pilotes ont découvert le circuit de Mandalika, scène des derniers tests de pré-saison jusqu'à dimanche, en raison des fortes averses tombées dans la nuit. La piste était très sale et même boueuse, contraignant les équipes à des séances de nettoyage une fois les pilotes de retour au stand.

La situation était si mauvaise que dans la deuxième heure, le drapeau rouge a été déployé afin de permettre une remise en état du circuit, longue d'une heure et demi. Toujours insatisfaits une fois cette procédure terminée, plusieurs pilotes ont discuté avec les responsables du MotoGP et certains ont proposé de faire une vingtaine de tours jusqu'à 15h00, avec la possibilité d'interrompre la séance à ce moment-là si les chronos n'étaient pas en progrès.

"On a vu une situation assez normale aujourd'hui", a estimé l'ancien pilote Loris Capirossi, désormais délégué de Dorna Sports au sein de la direction de course, sur le site officiel du MotoGP. "On peut toujours avoir des problèmes de ce type quand on se rend sur un nouveau circuit. Les trois derniers jours, la piste ne semblait pas mauvaise mais il a beaucoup plu dans la nuit et ce matin, nous avons découvert un circuit un peu sale. Les pilotes ont pris la piste en pneus pluie, la piste était glissante mais pas mauvaise. Cependant, quand ils sont revenus aux stands, on a vu que c'était très sale. C'est pour ça qu'on a décidé d'interrompre les essais pour essayer de nettoyer la première partie de la piste, pour comprendre les conditions."

Les motos étaient sales après les premiers tours

"On a rouvert la piste mais les pilotes disaient toujours que les conditions de piste n'étaient pas très bonnes. On a eu une réunion pour trouver la meilleure solution. Avec les patrons d'équipes et les pilotes, ont a décidé de reprendre la piste et d'offrir un train de pneus de plus de la part de Michelin, pour faire des tours. Dans la découverte d'un circuit, normalement quand on fait plus de tours le grip s'améliore. Là, la journée se termine et c'était la bonne décision parce que les chronos sont assez incroyables maintenant."

Malgré les réticences affichés par plusieurs pilotes, les performances se sont en effet améliorées tour après tour et la séance a finalement été allongée jusqu'à 17h45, trois quarts d'heure après l'horaire initialement prévu, pour compenser le temps perdu dans la matinée. Pol Espargaró a finalement établi une référence en 1'32"466, battant de 0"411 le chrono de la pole réalisée par Toprak Razgatlioglu sur ce même circuit en novembre dernier, lorsque le WorldSBK y a disputé son premier week-end de compétition.

Le pilote Honda a été le seul à battre ce record. Les six équipes officielles ont toutes été représentés aux six premières places. Pol Espargaró a ainsi devancé son frère Aleix (Aprilia), Brad Binder (KTM), Álex Rins (Suzuki), Fabio Quartararo (Yamaha) et Jack Miller (Ducati). Maverick Viñales, Joan Mir, Andrea Dovizioso et Jorge Martín ont complété le top 10. Johann Zarco a pris la 13e place, quatre rangs devant Marc Márquez. Pecco Bagnaia s'est contenté du 22e chrono du jour.

L'Italien a fait partie des pilotes qui ont chuté, avec une erreur au virage 11, qui a également piégé Martín. Trois pilotes ont chuté au virage 10, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio et Takaaki Nakagami, également sans se blesser.

Deux nouvelles journées d'essais sont prévues samedi et dimanche, avec un risque de pluie une nouvelle fois élevé. Loris Capirossi a précisé que le MotoGP a pris la décision d'éviter au maximum tout nouveau nettoyage de la piste, afin de ne pas enlever la gomme déposée ce vendredi.

Test Mandalika - Jour 1

Pos. Pilote Moto Chrono/Écart Tours 1 P. Espargaró Honda 1'32"466 69 2 A. Espargaró Aprilia +0"471 60 3 B. Binder KTM +0"477 64 4 Á. Rins Suzuki +0"592 72 5 F. Quartararo Yamaha +0"642 86 6 J. Miller Ducati +0"648 72 7 M. Viñales Aprilia +0"681 56 8 J. Mir Suzuki +0"778 58 9 A. Dovizioso Yamaha +0"779 57 10 J. Martín Ducati +0"892 51 11 T. Nakagami Honda +0"928 54 12 F. Morbidelli Yamaha +1"052 75 13 J. Zarco Ducati +1"126 96 14 F. Di Giannantonio Ducati +1"217 54 15 Á. Márquez Honda +1"234 62 16 M. Oliveira KTM +1"282 77 17 M. Márquez Honda +1"310 64 18 E. Bastianini Ducati +1"488 45 19 R. Fernández KTM +1"500 57 20 L. Marini Ducati +1"699 53 21 M. Bezzecchi Ducati +1"707 63 22 P. Bagnaia Ducati +1"852 75 23 D. Binder KTM +2"029 58 24 R. Gardner KTM +2"137 64