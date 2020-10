Test Portimão, J2 - Pirro conclut les essais, Lorenzo reste à distance

Six pilotes d'essais étaient encore à Portimão jeudi, pour une séance avec les prototypes du MotoGP. Ils étaient déjà en piste la veille, aux côtés des titulaires, qui roulaient sur des machines routières afin de découvrir le circuit en amont du Grand Prix du Portugal, dernière manche de la saison 2020.

Michele Pirro a réalisé le meilleur temps, en 1'40"435. Le pilote d'essais Ducati a fait légèrement moins bien que le 1'40"170 d'Aleix Espargaró mercredi. Pirro a préparé la course de Portimão mais a également testé des pièces en vue de la saison 2021. L'Italien a devancé Stefan Bradl, le pilote d'essais Honda, auteur d'un temps de 1'40"833. Bradl a roulé uniquement dans la matinée avant prendre la direction du Mans puisqu'il est actuellement titulaire au sein du team HRC en l'absence de Marc Márquez.

Sylvain Guintoli s'est classé au troisième rang au guidon de la Suzuki, en travaillant essentiellement sur la préparation du GP du Portugal. Il a aussi évalué des nouveautés, dont certaines pourraient être lancées cette année. "C’était bien de retrouver la moto", a déclaré Guintoli au site officiel du MotoGP à l’issue de ses essais. "Je ne savais pas si je savais toujours piloter ! Nous avons eu deux bonnes journées pour préparer le week-end de course. Il y avait deux parties. Recueillir des données, parce que c’est une nouvelle piste pour le MotoGP : il a fallu travailler beaucoup sur l’électronique, le châssis… Et nous avons aussi testé des pièces, parce que le développement ne cesse jamais. C’était très positif."

Le Français a devancé Lorenzo Salvadori, qui testait des pièces en vue de 2021 sur l'Aprilia, et les deux stars en piste durant ces essais, Dani Pedrosa, avec la KTM, et Jorge Lorenzo, encore au guidon de la Yamaha de 2019. Le Majorquin a encore été à distance sur la feuille des temps, avec un temps de 1'43''163, à plus d'une seconde de Pedrosa.

Les essais de cette semaine ont permis à tout le paddock de se familiariser avec Portimão. De nombreux pilotes ont été impressionnés par les particularités du circuit et Dani Pedrosa ne fait pas exception. "C’est une piste assez impressionnante en raison des [changements] d’élévation", a expliqué l'Espagnol. "Cela bouge tout le temps. Tous les virages sont en montée ou en descente. Il n’y a pas vraiment de portion plate. Cela mène à plusieurs virages en aveugle. Il fallait surtout trouver les sensations au début. Cela a demandé de temps que d’habitude. C’est assez impressionnant. Les élévations sont assez prononcées. Les virages sont très serrés, sauf le dernier."