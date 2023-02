Test Sepang, J2 - Martín leader d'une journée perturbée par la pluie

Charger le lecteur audio

Un certain calme a régné sur le circuit de Sepang en ce deuxième jour de test. Les pilotes ont en effet très peu roulé à cause de la pluie, qui a joué les trouble-fête. Après être tombée dans la nuit, elle avait cessé lorsque les feux verts de la voie des stands se sont allumés, mais le ciel nuageux et l'humidité ambiante ont empêché la piste de sécher durant les deux premières heures. Seuls Jack Miller, Marco Bezzecchi, Miguel Oliveira, Raúl Fernández et Cal Crutchlow ont effectué quelques tours.

Si l'on a cru au lancement de la journée en milieu de matinée, la pluie est ensuite revenue par épisodes avant de s'intensifier à deux heures de la fin. Dans ces conditions, les pilotes ont tenté de poursuivre leur programme d'essais bien qu'ils aient roulé moitié moins qu'hier. Si certains pilotes se sont montrés plus rapides, les chronos restent peu représentatifs au vu des conditions et des différents programmes menés par chacun.

Jorge Martín a réalisé le meilleur temps en 1'58"736 et a ainsi fini proche du chrono de 1'58"470 établi par Marco Bezzecchi hier. Il a devancé Miguel Oliveira, Pol Espargaró, Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia.

Le pilote Pramac est toutefois parti à la faute en fin de journée et s'est blessé à la main. "Je vais bien", a-t-il assuré au site officiel du MotoGP. "Je pourrais bien sûr aller un peu mieux, je me suis brûlé la main et c'est très douloureux. J'espère réussir à bien piloter demain sans avoir mal, on verra. Quoi qu'il en soit, je suis content des tours que j'ai faits, j'ai été régulier et rapide."

Si l'action en piste a été très calme, les essais de nouveautés se sont poursuivis tant bien que mal chez tous les constructeurs. Ces derniers ne suivent pas la même ligne directive, à l'image de Ducati et Aprilia, qui se distinguent des autres en n'ayant pas effectué de révolution mais une évolution de leur modèle de l'an dernier. Les deux constructeurs n'ont ainsi pas apporté autant de nouveautés que leurs concurrents, même si certains éléments aérodynamiques sont bien visibles sur les machines.

Après avoir introduit un carénage dit "à escalier" l'an dernier, Aprilia a poussé encore plus loin son développement cette saison en prononçant encore plus le concept, de sorte que la RS-GP est plus profondément sculptée dans sa partie supérieure. Le constructeur italien est également concentré sur son moteur, dont une évolution doit être bientôt amenée d'après Aleix Espargaró, probablement pour le test de Portimão. Si le pilote essayeur de la maque, Lorenzo Savadori, avait attiré tous les regards en roulant avec six machines différentes lors du Shakedown, cette fois Aprilia se montre bien plus discret et avance sur des éléments peu visibles.

Aux avant-postes hier, cette fois Aleix Espargaró et Maverick Viñales ont évolué dans le fond du classement, tandis que les pilotes RNF Miguel Oliveira et Raúl Fernández se sont montrés plus rapides. Aucune information n'est pour le moment parvenue sur les essais menés par les uns et les autres.

Le carénage "à escalier" désormais visible chez tous

Du côté de chez Ducati, on a opté pour la même idée que le carénage "à escalier" d'Aprilia mais avec un autre design. Trois carénages différents sont ainsi essayés à Sepang. Les Rouges travaillent également beaucoup sur leur nouveau moteur, après avoir connu nombre de déboires l'an dernier avec la version 2022. Cette fois les choses semblent se passer bien mieux et Pecco Bagnaia comme Jorge Martín ont confirmé tout le positif apporté par cette nouvelle version. L'Espagnol a également validé le carénage qu'il a utilisé aujourd'hui.

Si la première journée de test a été largement dominée par Ducati, qui a placé sept machines dans le top 10, cette fois le classement est plus parsemé avec cinq machines différentes aux avant-postes, même si les temps restent à étudier avec prudence.

Le carénage de l'une des Desmosedici

Le carénage "à escalier" est également apparu chez KTM lors du Shakedown, et cette fois la marque de Mattighofen a mis au point le même système de diffuseurs inférieurs que ceux utilisés par Ducati depuis un moment déjà, et que Honda a introduits l'an dernier. Le système a également été aperçu sur la M1 de Cal Crutchlow qui, après avoir laissé les pilotes de test japonais rouler hier, a pris le relais en piste pour le reste du test.

Yamaha semble expérimenter une toute nouvelle façon de travailler, qui fait suite aux nombreuses demandes de Fabio Quartararo afin de voir un réel changement sur la M1 en piste. Pour ce faire, le constructeur japonais a accepté de s'ouvrir et d'apporter des modifications à son fonctionnement. Pour la première fois depuis que le Français a rejoint l'équipe, il y a deux ans, un véritable programme de test a en effet été prévu à Sepang. Ainsi, nombre de nouveautés ont été préparées.

Si le nouveau moteur apporterait un gain de puissance d'après les premières données recueillies et le premier ressenti de Quartararo, ce n'est pas le seul domaine sur lequel la firme d'Iwata s'est concentrée cet hiver. Comme les autres constructeurs, le développement en matière d'aérodynamique a été intensifié et le fameux carénage "à escalier", qui avait été jusqu'à présent visible chez tout le monde sauf chez Yamaha, a enfin été monté.

Le carénage de l'une des M1 essayées par Fabio Quartararo

Les principales nouveautés n'ont pour le moment été essayées que par le Niçois, tandis que son coéquipier Franco Morbidelli est revenu à l'aérodynamique de 2022 pour effectuer des comparatifs. Il a toutefois essayé de nouveaux ailerons, tandis que Quartararo a testé un nouveau châssis qui ne l'a pas particulièrement convaincu et qu'il devrait réessayer demain. Le Français a terminé la journée dans le top 5 et Morbidelli à l'entrée du top 10.

Chez Honda, enfin, le travail est tout aussi intense que chez Yamaha avec de nombreuses nouveautés, notamment aérodynamiques. Marc Márquez dispose de trois motos équipées de celles-ci, tandis que le prototype 2022 est également présent. Contraint d'améliorer la RC213V dans de nombreux domaines, le constructeur a beaucoup de travail à effectuer avant de pouvoir commencer à voir une direction claire pour le modèle 2023. Pour l'heure, le #93 estime que sa moto est encore loin de ses concurrentes.

Le plateau MotoGP dispose d'une dernière journée de test demain sur le circuit de Sepang à partir de 10h (3h heure française).

